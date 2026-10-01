Bjelovarčanke nastavile seriju pobjeda, stižu jake Francuskinje

Rukometašice Bjelovara i u trećem su prvenstvenom kolu nastavile pobjednički niz te su se sa šest bodova na ljestvici izjednačile s vodećom Podravkom, dok Lokomotiva ima utakmicu manje. U utorak su stradale gošće iz Splita, koje su izgubile s 13 golova razlike 32-19. Za razliku od Bjelovarčanki, koje bodove skupljaju poput hrčka, Splićanke su nakon tri kola i dalje bez boda.

Već nakon prvih 30 minuta bilo je jasno u kojem će smjeru otići utakmica. Rukometašice Splita 2010 na odmor su otišle s osam golova zaostatka, a u nastavak susreta krenulo se rezultatom 15-7 za momčad trenera Gorana Mrđena. Njegov kolega na suparničkoj klupi Ljubo Vukić mogao je samo gledati kako njegova momčad putuje u novi poraz.

Uz nova dva osvojena boda, ovaj je susret domaćim igračicama dobro poslužio i kao uigravanje pred subotnji početak europske avanture, kada u Dvoranu europskih prvaka dolaze Francuskinje.

U subotu, 3. listopada, u 19 sati Bjelovarčanke će odmjeriti snage s izuzetno jakim Chambrayem, koji je prošlu sezonu završio na trećem mjestu francuskog prvenstva i redovito nastupa u europskim natjecanjima. Uz to, u svojim redovima ima pet-šest igračica s reprezentativnim iskustvom.

No, forma vratarke Karmele Pokopac svakako zaslužuje da se iz hrvatskog reprezentativnog stožera skrene pogled i prema Bjelovaru. Protiv Splita je zaustavila čak 18 lopti, a s ukupno 29 obrana u prva tri prvenstvena kola vodeća je vratarka lige.

Uz nju, u sjajnom je ritmu i kapetanica Antonia Oremović, koja je protiv Splita zabila devet golova. Odlično se uklopila i novopridošla Rea Kruljac sa sedam golova. Naravno, treba računati i na ostale Bjelovarčanke, koje su na početku prvenstva pokazale odličnu formu.

Bjelovar - Split 2010 32-19 (15-7)

Bjelovar, 29. 9. 2026. – Dvorana europskih prvaka

Suci: K. Brković / A. Sikavica

Delegat: M. Gubica

BJELOVAR : Pokopac (18 obrana), Bajan (3 obrane), Ivančić 3, Petrić 2, A. M. Gavrić 3, Oremović 9, Štulina, I. Mrđen 1, Petrović 3, Svetec, Grgić, Kruljac 7, M. Ćurić, Rusan 1, L. Renić 3.

Trener: Goran Mrđen.