Bjelovarčanke 'potopile' Brod i učvrstile se na trećem mjestu

Od prve minute bilo je jasno u kojem će smjeru utakmica krenuti. Domaće igračice nametnule su ritam, igrale čvrsto u obrani i raznovrsno u napadu, a prvih 30 minuta zaključile su sa šest pogodaka prednosti (17:11). Upravo toliko golova u tom je razdoblju postigla kapetanica Antonija Uremović, koja je bila gotovo nepogrešiva i predvodila napadački val svoje momčadi.

U nastavku se odnos snaga nije mijenjao. Igračice trenera Gorana Mrđena dodatno su pojačale tempo te su prednost s poluvremena podigle na konačnih +9.

Uz raspoloženu Uremović, izniman doprinos dala je vratarka Karmela Pokopac s čak 17 obrana – niz intervencija koje su definitivno slomile gošće. Lucija Cvitanović odigrala je vrlo zrelu utakmicu, postigla šest pogodaka i bila čvrsta u obrani. Standardno pouzdane bile su Ana Maria Gavrić i Mina Petrović, koja je s crte realizirala sve što joj se ponudilo.

Posebno veseli nastup mlade Lucije Renić, osvježenja na desnom krilu, dok je Ivona Mrđen sigurnom organizacijom igre „dirigirala“ bjelovarskim orkestrom.

Ova utakmica ponovno je pokazala koliki je hendikep za momčad izostanak Terezije Ćurić, koja je jesenas bila među najboljim igračicama lige, ali ju je ozljeda koljena udaljila s parketa. Postoji nada da bi se u završnici prvenstva mogla vratiti. S druge strane, bivša reprezentativka Ema Guskić odlučila je sa samo 24 godine zaključiti rukometnu karijeru, što je velik gubitak za klub. Ne treba zaboraviti ni Luciju Grizelj, koja je trenutačno na porodiljnom dopustu.

Bjelovar: 01.03. 2026. dvorana SŠ. Gledatelja: 300. Suci: D. Lončar i Z. Lončar. Obrana

BJELOVAR: Bajan 2(1), obrana, Pokopac 17 (1) obrana), Đurin, Petrić, AM. Gavrić 5, Oremović 10 (4), Mrđen 3 (1), Krstić, M. Gavrić , M. Petrović 4, Svetec, Cvitanović 6, Wurt, R. Petrović 1, M. Ćurić, L. Renić 3. Trener: G. Mrđen.

BROD: LOKOMOTIVA: Tolić 4 obrane, Petkovska 3 obrane, Blečić 1, Jarak 2, Kolarovska 3, Tunjić, Soldo 1, Zorić, Jeršek 3, Ćavara, Shatri 2, Robida 7 (4), Jarić 2, Demić 2, Amanda Lemos De Andradw, Zim 1.

Sedmerci: Bjelovar: 5/5. Brod: 6/2