Bjelovarske rukometašice ostavile Sinjanke na -17...

Rukometašice Bjelovara otvorile su sezonu uvjerljivom pobjedom protiv ŽRK Sinja (36-19). Početak nije izgledao kao da će domaće igračice do vrha napuniti mrežu oslabljenih Sinjanki, koje su se u prvom dijelu časno držale, pa se na odmor otišlo sa samo četiri zgoditka razlike.

Bjelovarčanke su u nastavku furiozno krenule, a gošće su se sasvim ugasile. Razlog njihova pada treba tražiti i u činjenici da su doputovale sa samo devet igračica u polju, koje se nisu mogle nositi s tempom rastrčanih igračica trenera Mrđena.

Ako je suditi po ovoj utakmici, onda se vidi da je Ana Marija Gavrić u sjajnoj realizatorskoj formi i predstavljat će veliku opasnost za protivničke vratarke. Uz nju, uobičajenu efikasnost pokazala je kapetanica Antonia Oremović, koja je za jedan zgoditak zaostala za Gavrić, koja se osam puta upisala u listu strijelaca.

No, ni to nije bilo dovoljno da joj pripadne titula najboljeg strijelca jer je Sinjanka Mia Jozanović postigla 10 golova, od čega šest sa sedam metara.

Foto: Željko Rukavina/24sata

Trener Bjelovara Mrđen opet ima zadatak stvarati i uigravati momčad jer je njegova ekipa u odnosu na prošlu sezonu sasvim nova. Puno je novih igračica koje će morati nadomjestiti one koje su prošlog prvenstva podnijele najveći teret. Prije svih, to su Terezija Ćurić, koja je do ozljede bila jedna od ponajboljih igračica lige, i Lucija Cvitanović.

Šteta što uprava kluba nije uspjela pronaći zajednički jezik s tim igračicama. Ćurić nije produžila vjernost klubu i upravo je tu jedna ozbiljna dvojba u cijeloj bjelovarskoj rukometnoj priči jer se teško ozlijedila u dresu Bjelovara. Lijepo bi bilo da su klub i igračica uspjeli pronaći dogovor koji bi joj omogućio da i nakon oporavka ostane dio ove rukometne priče.

Bez obzira na to čiji će dres nakon oporavka navući, jedno je sigurno: igračica koja Podravki u Koprivnici zabije 13 golova za svakoga će biti veliko pojačanje.

Nakon utakmice koja je Bjelovar svrstala u sam vrh prvoligaške ljestvice, trener domaćih igračica Goran Mrđen bio je dobro raspoložen:

- Razumljivo je da smo na otvaranju sezone krenuli malo nervozno protiv oslabljenih protivnica. Bili smo motivirani i na trenutke smo htjeli previše. Htjeli smo vodu preko vode - kazao je trener Bjelovara za 24sata.

Bjelovar, 12. 9. 2026., Dvorana europskih prvaka. Gledatelja: 300.

BJELOVAR: Bajan 3 obrane, Pokopac 14 obrana, Đurin, Petrić, Gavrić 8 (1), Oremović 7, Grgić 3, Mrđen 3, Šutranova 2, Ivančić 4, M. Petrović 3, Svetec 1, Kruljac 1, M. Ćurić, Rusan 3, L. Renić. Trener: G. Mrđen.

SINJ: Rogulj 3 obrane, Vugdelija 8 obrana i 1 zgoditak, I. Pletikosić 2, Kotarac 1, Josipović, Ercegović, Mravek 3 (2), Gusić 1, Zorica, Laco 1, Jozanović 10 (6).