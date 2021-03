Dugo očekivani UFC 259 u Las Vegasu pružio je manjak završetaka, no obilovao kvalitetnim borbama. Prvak poluteške kategorije Jan Blachowicz zadržao je titulu svladavši jednoglasnom odlukom sudaca prvaka srednje Israela Adesanyu dok je Aleksandar Rakić istim ishodom slavio protiv Thiaga Santosa.

Amanda Nunes riješila je i Megan Anderson prilično uvjerljivo dok je Aljamain Sterling postao novi prvak bantam kategorije nakon što je Petr Yan diskvalificiran.

Prvi poraz Adesanye

Prvak srednje kategorije Israel Adesanya došao je u priliku postati simultani prvak nakon što je počistio svoju diviziju do 84 kilograma. Za tu priliku nabacio je nešto kilograma i na vaganju imao jedva 91kg (gornja granica je 93kg). I premda je imao brzinu i agilnost na svojoj strani, nije mogao puno protiv Jana Blachowicza.

Poljak je bio puno veći i masivniji u kavezu, Adesanya mu praktički nijednom nije nanio ozbiljniji udarac koji bi ga uzdrmao i vjerojatno se nakon ove borbe više neće penjati u višu kategoriju.

'The Last Stylebender' otvorio je borbu calf kickovima (udarcima u list) i te taktike držao se tijekom prve tri runde. Postupno je demolirao prednju nogu Blachowicza držeći se na distanci i činilo se da će Poljak pokleknuti taktici Nigerijca. No, u šampionskim rundama došlo je do preokreta. Prvak se probudio i krenuo hrvati.

Čevrta i peta runda prošle su u znaku Blachowicza, koji je uspio rušiti Adesanyu i demolirati ga ground and poundom pa se otišlo do odluke sudaca. Na koncu su suci dosudili 3-2 u korist Poljaka, koji je zadržao titulu i stigao do velikog skalpa budući da je uoči same borbe bio underdog na kladionicama te Adesanyi nanio prvi poraz u MMA karijeri!

Nunes uvjerljiva

U sunaslovnoj borbi večeri Amanda Nunes nije dala previše prilika Megan Anderson. Jedan dio analitičara smatrao je da bi visoka Amerikanka konačno mogla biti ta, borkinja koja bi napokon mogla napraviti veće probleme neprikosnovenoj brazilskoj prvakinji.

No, gledali smo jednosmjernu borbu koja je završila već u prvoj rundi. Nunes je dominantno stigla do pobjede armbarom i zadržala titulu ženske pero kategorije.

Dominantnu predstavu pružio je i Islam Makačev, potencijalni nasljednik Khabiba Nurmagomedova. Dagestanac je pobijedio Drewa Dobera 'trokutom' u trećoj rundi i nastavio pohod na vrh lake kategorije.

Rakić juri po titulu

Pothvat karijere napravio je srpski poluteškaš Aleksandar Rakić budući da je nakon pobjede nad Thiagom Santosom postao drugi izazivač Jana Blachowicza. Bila je to zaista gusta borba u kojoj su oba borca imala svoje prilike.

Rakić je meč odradio u nešto pasivnijem izdanju što je potvrdio i nakon borbe. Imao je game plan iako je Brazilac u posljednjih godinu i pol dana imao seriju problema od kojih je definitivno najveći ozljeda koljena te nekoliko manjih operacija.

Nedostajalo je mrvicu više atraktivnosti, no borci su pružili borbu punu tempa i taktičkog pristupa pa su u konačnici dva suca bodovala 2-1 za Rakića, a jedan je sve tri runde dao Srbinu.

- Plan je bio držati distancu, znamo da je Santos "čekićar". Voli kontrirati, kad su mu ljudi blizu ide s divljim udarcima, ne zna ni sam kako, ali je jako opasan. Htio sam mu uništiti noge. Nije mi drago, znam da je imao velikih problema s koljenom, ali ovo je posao. Imao sam iste probleme i operacije, znam da je teško. To nije fer, ali želim svoju šansu za titulu. Ovo mi je četvrti bivši izazivač u nizu i pobijedio sam ih sve - rekao je Rakić nakon pobjede koju je posvetio:

- Ovu pobjedu posvećujem Danijelu, svom prijatelju koji je umro u prosincu. Obećao sam njegovoj obitelji. Znam da me gleda s neba. Bog te blagoslovio, počivaj u miru.

Glupost Yana i diskvalifikacija

A u borbi za naslov bantam kategorije prvak Petr Yan napravio je veliku glupost u svojoj prvoj obrani naslova. Iako je dominirao Aljamaina Sterlinga i vjerojatno bi zadržao naslov da je odluka otišla do sudaca, diskvalificiran je nakon što je Jamajčanina udario ilegalnim koljenom.

Odvijala se sama završnica četvrte runde kada je Sterling bio s jednim koljenom na podu, Jan je upitao svoj kut 'da ga udarim?' na što su mu potvrdno odgovorili.

Rus je to napravio, Sterling je pao, a sudac prekinuo dvoboj. Uslijedila je podruža stanka nakon koje Jamajčanin nije mogao nastaviti.

Udarci nogama na podu su ilegalni pa ostaje pitanje kako je Yanov kut mogao dopustiti ovakav nesmotren potez koji ih je na koncu koštao titule. Sterling je postao novi šampion bantama, no kada je primio pojas na kraju odbacio ga je te u suzama odradio intervju s Joeom Roganom.

