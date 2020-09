'Blago njemu, pa on ima pizzu', rekli su mali navijači Osijeka, a onda ih je Kahlina iznenadio...

Kapetan Gorice čuo je riječi malih navijača Osijeka, te nije dugo dvojio. Spustio je sportsku torbu, krenuo prema ogradi, pa dvojici malih dječaka darovao svoju pizzu. Svaka čast, potez vrijedan svakog respekta!

<p>Osijek je u svom Gradskom vrtu s 2-1 svladao Goricu u jednoj prilično zanimljivoj i otvorenoj utakmici. Da, Osječani su bili puno bolja i dominantnija momčad, poveli pogotkom Miereza iz penala, ali utakmicu je u egal u samom finišu lijepim pogotkom vratio Lovrić. Gorica je u tom trenutku imala igrača manje (isključen Doka), nadali su se i punom plijenu, ali VAR nije jedan start Majstorovića na Delhiju (opravdano) okarakterizirao kao najstrožu kaznu.</p><p>I kako to obično biva, stigla je kazna. Ramon Mierez je povukao kontranapad, udarac Damjana Bohara s desne strane sjajnom intervencijom obranio Kristijan Kahlina, a odbijanac je u mrežu za veliku pobjedu Osijeka pospremio Alen Grgić. Osječani su dugo slavili nova tri boda, nogometaši Gorice pognutih glava krenuli u svlačionicu. Tamo su ih, kao što je to obično, dočekale brojne pizze, no kapetanu gostiju Kristijanu Kahlini u tim trenucima nije bilo do 'klope'.</p><p>Kristijan Kahlina s pizzom u ruci vratio se na teren, a dva malena navijača Osijeka u tom su trenutku u glas kazala: "Blago njemu, on ima pizzu". Kapetan Gorice odmah je spustio torbu, krenuo prema ogradi i malenim Osječanima darovao svoju pizzu. Uz kratku poruku: "Evo, neka uživaju". Potez vrijedan svakog respekta, bez obzira bili vi u tom trenutku navijač Osijeka, Gorice, Hajduka ili Dinama, takve se stvari uvijek cijene.</p><p>Kristijan Kahlina i u porazu se pokazao velikim čovjekom, jednim malim, ali ljudskim potezom ispao - gospodin. Svaka mu čast, mali navijači Osijeka zasigurno će dugo pamtiti ovaj trenutak, Kristijan Kahlina zbog svog je poteza 'kupio srca' svih nogometnih zaljubljenika. Potez kapetana Gorice možete vidjeti i u sljedećem videu koji je, odmah po završetku utakmice, preplavio društvene mreže... </p>