Blanka Vlašić šokirala fanove: prvi put otrčala 10 km u Tomislavgradu za 51:56 i odmah poručila - nikad više, barem na 15 minuta
PRVA 'DESETKA' U ŽIVOTU
Blanka Vlašić vratila se atletici. Rekla sam sebi 'nikad više'. Ta je odluka trajala 15 minuta...
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Blanka Vlašić (42) pohvalila se na društvenim mrežama kako je otrčala utrku na 10 kilometara. Bivša hrvatska atletičarka trčala je "Duvanjsku desetku", poznatu utrku u Tomislavgradu. Blanka je prvu "desetku" u životu istrčala za 51 minutu i 56 sekundi.
"Nikad nisam mislila da ću ponovno staviti startni broj, ali evo ga. S obzirom na to da sam preskočila skok u vis, trčanje na duge staze mi je potpuno izvan zone komfora. Završila sam prvu službenu cestovnu utrku na 10 kilometra i rekla: nikad više. Ta odluka je trajala oko 15 minuta, haha", napisala je proslavljena visašica na Instagramu.
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