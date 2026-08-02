Blanka Vlašić vratila se atletici. Rekla sam sebi 'nikad više'. Ta je odluka trajala 15 minuta...

Blanka Vlašić (42) pohvalila se na društvenim mrežama kako je otrčala utrku na 10 kilometara. Bivša hrvatska atletičarka trčala je "Duvanjsku desetku", poznatu utrku u Tomislavgradu. Blanka je prvu "desetku" u životu istrčala za 51 minutu i 56 sekundi.

"Nikad nisam mislila da ću ponovno staviti startni broj, ali evo ga. S obzirom na to da sam preskočila skok u vis, trčanje na duge staze mi je potpuno izvan zone komfora. Završila sam prvu službenu cestovnu utrku na 10 kilometra i rekla: nikad više. Ta odluka je trajala oko 15 minuta, haha", napisala je proslavljena visašica na Instagramu.