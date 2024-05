Bliži se najveća boksačka borba u stoljeću između Usika i Furyja: 'Fury će ga uhvatiti i nadjačati'

Anthony Joshua - To će biti jako, jako dobra borba. Reći ću to direktno, naginjem prema Usiku. No, tko zna? Obojica na vrhuncu igre. Želim im dobro, nadam se da su imali dobre kampove.

Mike Tyson - Ja ću izabrati Tysona Furyja. Mislim da će ga nadjačati. Uhvatiti i nadjačati, no moguće da se varam. Mali tipovi su nezgodni za borbu jer ih je teže pogoditi, Usik trči i kreće se puno.

Frank Bruno - Usik je jako dobar boksač, ima puno iskustva i ljudi mu to priznaju. Odličan boksač, zna kako se čuvati u ringu. Ali ne znam, dobar teškaš koji zna što radi će ga pritisnuti u kut i išamarati ga.

Shannon Briggs - Ne možete ići protiv Furyja, nikada nije izgubio, ne možete ići protiv lika koji je tako velik i koji se može tako kretati. Veličina nije uvijek važna, ali u ovom slučaju se radi o velikom tipu koji zna boksati.

Lennox Lewis - Mislim da Fury ima odlične atribute. Visok je, zna boksati i iz ortodoksnog, ali i iz kontra garda. Mislim da će on dobiti na bodove, ali nemojte otpisivati Usika.