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BRANI NOVI STADION

Boban: Bit će korekcija, smanjit će se otvori, ali će ostati. Zar nije dobro da dolazi svjež zrak?

Piše Zdravko Barišić,
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Boban: Bit će korekcija, smanjit će se otvori, ali će ostati. Zar nije dobro da dolazi svjež zrak?
Foto: VG13 Architects, Slavko Midžor/PIXSELL
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Preinaka će biti i dobit će stadion i svoju plavu boju, ali vjerojatno samo za utakmice. Barićevo rješenje koštalo bi milijardu eura, a mi ćemo ovdje za ovu cijenu imati maksimalnu udobnost, rekao je predsjednik Dinama o stadionu

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U četvrtak je javnosti predstavljen projekt novog Maksimira, budućeg doma Dinama. Početak uklanjanja starog stadiona planiran je za 2027. godinu, dok bi gradnja novog trebala početi 2029. Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj stiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja, a pobjedničkim je proglašeno idejno rješenje milanskog studija VG13 Architects Studio Associato. Autori su za pobjedničko rješenje osvojili nagradu od 291.200 eura. Novi stadion trebao bi primati oko 35.000 gledatelja, a koštat će više od 200 milijuna eura.

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Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban bio je oduševljen izgledom novog stadiona, nazvao ga je "arhitektonskim čudom koje izaziva strahopoštovanje", no mišljenje navijača i javnosti nije ni blizu toliko pozitivno. Štoviše, ostali su razočarani. Mnogi su ismijali ovaj prijedlog stadiona i usporedili ga s kartonskom kutijom. 

Zagreb: Predstavljen novi stadion u Maksimiru
Zagreb: Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Boban je u razgovoru s Robertom Junacijem iz Večernjeg lista otkrio da će ova verzija ipak dobiti nekoliko preinaka. 

- Preinaka će biti i dobit će stadion i svoju plavu boju, ali vjerojatno samo za utakmice. Ljudi ne razumiju da Allianz Arena košta između 500 i 800 milijuna eura, pa i da postoji toliki novac, mi bismo ponovno izabrali ovo rješenje, kako cijeli žiri, tako i ja. A na puno se projekata u svijetu pljuvalo, primjerice na Centar Pompidou. No, to je jednostavno tako, reakcije su obično radikalne. Na ovom stadionu imat ćemo maksimalni komfor, po ovoj cijeni maksimalnu udobnost. Prošao sam sve te velebne stadione po svijetu, ali neka ljudi samo vide koliko koštaju, pa Mercedes arena u Atlanti je koštala dvije milijarde. Ono Barićevo rješenje koštalo bi milijardu, kao i četvrto rješenje, Njirićevo, također milijardu - kazao je Boban.

Foto: VG13 Architects

Najveće kritike u javnosti izazvali su otvoreni prostori između tribina. Predsjednik Dinama naglašava kako je ovo tek idejno rješenje, a ne konačna verzija. 

- Vidio sam da je najviše pažnje u komentarima posvećeno tih otvorima i mogu reći da će se oni reducirati, ali se i neće zatvoriti kao nasljeđivanje stadiona arhitekte Vladimira Turine koji je osmislio stari Maksimir. Da smo napravili drukčije, nešto jednostavno kao Lidl onda bi nas naprali zbog toga. Dakle, otvori će se smanjiti, ali će ostati i neće smetati za hladnoću, neće povećati hladnoću koje će biti puno manje nego dosad. Ali, kad je minus pet stupnjeva Celzijusovih onda je jednako hladno i na Allianz Areni. A zar nije dobro da nam zbog zraka trava bude bolja, da kod vrućina dolazi svježi zrak? Arhitekti su rekli da je ovo remek-djelo. Postat će nogometni stadion, a ovo što ljudima smeta će se dotjerivati. Ljudi ne znaju kako to ide, ovo je osnovna ideja, ali bit će korekcija, sve će se približiti onome što ljudi žele. 

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