PREDVODE GA BILIĆ I BOBAN

Veliki sastanak čelnika Hajduka i Dinama uoči derbija! Evo o čemu će sve razgovarati...

Piše Jakov Drobnjak,
Split: Poznati na tribinamaa tijekom utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamo i Hajduk će na sastanku dogovarati buduću suradnju klubova, ali će i razgovarati o načinu kako da pomognu da hrvatski nogomet bude u što boljem svijetlu

U subotu će na Poljudu u 17 sati početi najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk i Dinamo vodeće su momčadi prvenstva i pobjedom bi si netko osigurao prednost od tri boda. I dok se spremaju tenzije na tribinama, večer prije derbija će delegacije Hajduka i Dinama održati zajednički sastanak u Splitu.

Delegaciju Dinama će predvoditi Zvonimir Boban, dok će na čelu delegacije "bilih" biti Ivan Bilić. Na sastanku će se razgovarati o budućoj suradnji dva najveća hrvatska kluba i o temama za dobrobit hrvatskog nogometa u kojem su ova dva kluba jedni od najvažnijih sudionika. Zagrebački i splitski klub se žele što više involvirati u nacionalni nogomet, kako bi njegova slika izgledala što bolje te će to biti jedna od glavnijih tema sastanka, navode Sportske novosti.

Odnosi Dinama i Hajduka nisu bili bajni proteklih godina te svakako veseli normalizacija odnosa dva najveća kluba. Oni su nosioci hrvatskog nogometa te je bitno da se klubovi poštuju i surađuju, a ovaj sastanak je velika stvar u hrvatskom nogometu. I Dinamo i Hajduk svoje čelne ljude biraju na demokratski način te je i to jedan od razloga stabilizacije odnosa.

