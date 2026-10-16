Boban je već započeo potragu za novim trenerom, ali Mario Kovačević zasad je spasio posao
Mario Kovačević stigao je do 'biti ili ne biti' utakmice, a onda ga je u sudačkoj nadoknadi spasio Beljo golom s bijele točke. A sad u samo deset dana (Slaven, NEC Nijmegen i Rijeka) može preokrenuti sezonu...
Samo jedna pobjeda. Jedna prava utakmica. Mario Kovačević i Luka Ivanušec priželjkivali su, na konferenciji za novinare uoči Anderlechta, da Dinamo konačno bude pravi. Da pokaže pobjednički mentalitet, da, ako treba i na silu - preokrene sezonu. Zagrepčani su, to nije tajna, u posljednje vrijeme bili u slobodnom padu.