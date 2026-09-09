Boban komentirao Mourinha: On se izgubio u obrambenom nogometu, ali djeluje zrelije

Real Madrid uspio je slaviti protiv Intera u prvom kolu Lige prvaka (2-1). Momčad koju vodi Cristian Chivu primila je golove iz velikih grešaka u obrani, imala je puno problema s Realovom kontrom, ali je i stvorila nekoliko odličnih prilika. Courtois je bravurama spašavao Real te su "kraljevi" uspjeli pokupiti prva tri boda. Za talijanski Sky Sport utakmicu je komentirao predsjednik Dinama, Zvonimir Boban.

Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO/PRE

- Inter u Europi ostavlja dojam da mu nedostaje ključni element za borbu s najvećim klubovima. To se potvrdilo i protiv Reala, koji je djelovao čudno i neorganizirano. Iako Realu nedostaje ravnoteže u igri, posjeduje iznimnu napadačku kvalitetu. Na kraju su pobijedili jer su stvorili velik broj prilika, iako je i Inter imao svojih - rekao je Boban pa dodao:

- S druge strane, Interov nastup može se promatrati kao dokaz karaktera i snage jer je momčad došla na Bernabeu i dominirala u prvom poluvremenu. U drugom dijelu slika se promijenila i Real je mogao ostvariti i uvjerljiviju pobjedu.

Zatim se osvrnuo na Josea Mourinha.

- Mourinho sada mora pokazati može li vratiti ono što je, prema onome što smo vidjeli, izgubio posljednjih godina. Gledali smo ga kako djeluje dekoncentrirano i drugačije, a njegove momčadi više nisu igrale nogomet kao prije - rekao je pa naglasio:

- Izgubio se u obrambenom nogometu. Potpuno se posvetio destrukciji protivničke igre, ali nikada nije uspio izgraditi sustav koji bi zadržao nekadašnju razinu kvalitete. Sada djeluje fokusiranije, oštrije i zrelije. Čini se da se dobro nosi s novim izazovom. Ipak, vrijedi napomenuti da je Barcelona trenutno daleko ispred Reala.