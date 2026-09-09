FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Evo kako sad izgleda

Iz agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA došli su na ideju da kuću obnove kao interpretacijski centar. U njoj bi prikazali život tog vremena, ali i stanara čiji su životi vezani u nju. Naravno, u prvom planu bio bi Modrić. Luka je zaslužio takvo što, proslavio je svoj zadarski kraj diljem kugle zemaljske, ali pitanje je hoće li to ikada zaživjeti. | Foto: Fifa/screenshoot