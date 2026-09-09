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NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Evo kako sad izgleda

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
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FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Evo kako sad izgleda
Prvih pet godina života Luka Modrić proveo je u malom zaseoku Modrići u Zatonu Obrovačkom, u podvelebitskom kraju. Narod kaže da su jedini koji tamo mogu živjeti poskoci i - Modrići. Živio je u maloj cestarskoj kući svog djeda i bake | Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Instagram/FIFA
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Prvih pet godina života Luka Modrić proveo je u malom zaseoku Modrići u Zatonu Obrovačkom, u podvelebitskom kraju. Narod kaže da su jedini koji tamo mogu živjeti poskoci i - Modrići. Živio je u maloj cestarskoj kući svog djeda i bake | Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Instagram/FIFA
Komentari 123

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