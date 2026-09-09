FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Evo kako sad izgleda

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Prvih pet godina života Luka Modrić proveo je u malom zaseoku Modrići u Zatonu Obrovačkom, u podvelebitskom kraju. Narod kaže da su jedini koji tamo mogu živjeti poskoci i - Modrići. Živio je u maloj cestarskoj kući svog djeda i bake
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Instagram/FIFA
Prvih pet godina života Luka Modrić proveo je u malom zaseoku Modrići u Zatonu Obrovačkom, u podvelebitskom kraju. Narod kaže da su jedini koji tamo mogu živjeti poskoci i - Modrići. Živio je u maloj cestarskoj kući svog djeda i bake |
Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Instagram/FIFA
Prvih pet godina života Luka Modrić proveo je u malom zaseoku Modrići u Zatonu Obrovačkom, u podvelebitskom kraju. Narod kaže da su jedini koji tamo mogu živjeti poskoci i - Modrići. Živio je u maloj cestarskoj kući svog djeda i bake
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Instagram/FIFA
Ime je dobio po djedu Luki koji je po zanimanju bio cestar, a bivša Realova 'desetka' često ga ističa kao veliki životni uzor.
| Foto: Fifa/screenshoot
Imao je bezbrižno djetinjstvo, vodio je s djedom koze na ispašu i s njim provodio jako puno vremena.
| Foto: Fifa/screenshoot
Foto Fifa/screenshoot
Foto Fifa/screenshoot
Uživao je u djetinjstvu sve do prosinca 1991. godine kada su njegova djeda Luku ubile četničke paravojne snaga. Legendarni hrvatski nogometaš imao je težak život tijekom Domovinskog rata, a svoje dječačke dane provodio je u prognanstvu po hotelima u zadarskom zaleđu. U rodnu kuću više se nikada nije vratio živjeti.
| Foto: Fifa/screenshoot
Foto Fifa/screenshoot
Foto Fifa/screenshoot
Kuća je napuštena prije 35 godina, a ovako izgleda danas. U derutnom je stanju, skoro pa razrušena do kraja. Znak koji upozorava na mine bio je desetak je metara od kuće.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U ovoj kući odrastao je legendarni hrvatski kapetan i jedan od najvećih veznjaka u povijesti, ali ništa od toga nije iskorišteno. Razrušena kuća zorno prikazuje kroz kakvu je patnju prošao ovaj kraj tijekom Domovinskog rata.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Tri Kineskinje prije dvije godine posjetile su rodnu kuću Luke Modrića. Očekivale su muzej s njegovim uokvirenim dresovima, fotografijama iz djetinjstva, ali da nije bilo mještana koji su ih uputili, kuću ne bi nikada pronašle jer nema niti jedan znak s imenom ili posveta u čast hrvatskog nogometaša.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Luka je prije nekoliko godina svoj nekadašnji dom u pratnji oca Stipe. Prisjetio se predivnih dana, ali nažalost i onog kobnog, kada su mu ubili djeda Luku.
| Foto: Instagram
Na ovim livadama tesao je nogometne vještine i gradio ono što će postati, jedan od najvećih veznjaka na svijetu, sa šest trofeja Lige prvaka u vitrinama i svjetskim srebrom s Hrvatskom.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Volimo se hvaliti kako smo turistička zemlja i kako znamo napraviti turizam. Primjer Zatona Obrovačkog, odnosno kuće Luke Modrića je pokazatelj kako ne znamo baš sve iskoristiti. Toliko veliki, ali neiskorišteni potencijal. Bio bi to magnet za turiste jer Luka je hrvatski brend prepoznatljiv u cijelome svijetu.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Mnogi se pitaju, zašto Luka ne obnovi kuću? Ona je vlasništvo RH pa je obitelj Modrić nikada nije niti mogla obnoviti. Ipak, nedavno se pojavila jedna inicijativa.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Iz agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA došli su na ideju da kuću obnove kao interpretacijski centar. U njoj bi prikazali život tog vremena, ali i stanara čiji su životi vezani u nju. Naravno, u prvom planu bio bi Modrić. Luka je zaslužio takvo što, proslavio je svoj zadarski kraj diljem kugle zemaljske, ali pitanje je hoće li to ikada zaživjeti.
| Foto: Fifa/screenshoot
Foto Fifa/screenshoot
Foto YouTube
Luka je iz Zatona Obrovačkog otišao u Voštarnicu i tamo je stanovao u hotelu Iž.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Hotel je preuređen, a gosti mogu iznajmiti sobu 105 u kojoj je živio Luka Modrić.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
To je jedina turistička atrakcija u Hrvatskoj koja se veže uz Luku Modrića.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA