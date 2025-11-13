Boban: Kovačević je prvo bio fenomenalan, a sad je pi**a? Neću ga izbaciti na prvoj krivini

Turbulentnih mjesec dana je iza Dinama. Sezona je fantastično krenula, ali sve kao da se urušilo nakon pobjede protiv Maccabija. Modri u prvenstvu zaostaju četiri boda za Hajdukom, a kulminacija krize bio je poraz od Istre (2-1) proteklog vikenda.

Pokretanje videa... 01:22 Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

Vlada veliki nemir i nezadovoljstvo među igračima, a dok navijači zagovaraju odlazak trenera Marija Kovačevića, predsjednik Zvonimir Boban je prije nekoliko dana stao na kraj svim nagađanjima i javno podržao trenera. Uslijed velike krize, Dinamo je organizirao članski dan na kojem su članovi kluba bez dlake na jeziku mogli pitati čelnike kluba što god su htjeli. Naravno, najviše su 'rešetali' baš Bobana, a jedno od brojnih pitanja ticalo se statusa trenera Kovačevića.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Izgubili smo četiri utakmice, koliko je dovoljno poraza za smjenu? Hoće li nakon šest biti kasno? I druga stvar, nakon svakog poraza Kovačević govori "ovo mi je škola", pa neka vodi Slaven i bude drugi, mi imamo malo veće ciljeve. Zamjene su mu predvidive. Koliko će se još treneru tolerirati? - glasilo je pitanje.

Boban je odgovorio:

- Nije bajno i sjajno. Ne znači da se ne treba mijenjati trener kad je loš. Lani smo promijenili četiri, što smo dobili? Nekad može šok terapija donijeti dobro, ja vjerujem u dugoročnost. Ovo smo zajednički odlučili. Kad su igrači napravili sastanak, znači da i sami znaju da moraju dati više, to je samooptuženje. Mario ima veliki respekt igrača. Sad nije vrijeme da ga se mijenja. Kad? Ako izgubi još pet zaredom. Zašto gledate negativno? Neki kažu da smo ga trebali smijeniti nakon Gorice. Sedam godina Ferguson nije ništa napravio s Unitedom, Klopp je u Liverpoolu bio osmi - rekao je Boban pa nastavio:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Bio je fenomenalan prvih mjesec dana, sad je zadnja pi*ka?! Da ga na prvoj okuci bacimo kroz vrata? Pa neće ići. Ali neće biti Dinamo ničiji talac. Ako je sve rezultat, ne treba Dinamo kao ideja. Meni će suditi rezultat, ali ne smije to rušiti moju dinamovštinu. Ne uvijek gazi, udri... Nogomet je čudan. Vrijeme će pokazati.

A koliko utječe na Kovačevića, zanimalo je članove.

- Ako moje ideje i savjeti postanu teret, ja ću sam otići, ne brinite. Ali, neka vam kažu dečki jesam li ikada došao Mariju i rekao treba igrati taj i taj... Bio sam šef nogometa u Fifi, Uefi, Milanu...Mogu biti i u Dinamu, ali sve radim u najboljoj vjeri, daj Bože da ne zaj... dobrobit svih nas.

Koliko gledate karakter igrača?

- Jasno da gledamo. Ali nekad nešto ne funkcionira zbog raznih stvari. Pa pitali smo Livakovića oko Zajca, dobili informacije.

Suradnja s nekim drugom klubom?

- Imamo B momčad i moći ćemo puno toga napraviti kroz taj projekt. Prvu godinu neće moći ispasti i to ćemo nadoknaditi drugim klubovima, a od druge hoće. Pa to su momci 17-19 godina, iscipelarit će ih. A radije bih igrača dao u Bosnu ili Sloveniju nego da nama da gol na Maksimiru. Ono s Lokomotivom nije bilo za hrvatski nogomet. Integritet natjecanja je upitan.

Koja dva igrača će donijeti 15-20 milijuna eura u transferu?

- Teško je to reći. Dominguez je tu, za Valinčića isto ima puno ponuda, Perez Vinlof, Hoxha igra dobro... Ali teško je reći kolike će biti ponude.

Neće Balkan Deda mijenjati trenera Dinama, iščupali ste kabel cijelom internetu.

- Ma tko je taj? Nećemo se raspasti. Znate li što se o meni u novinama napisalo, da sam ukrao Hrvatskoj 12 milijuna? Ako je tako, zašto ne završim u zatvoru. Govorili su o meni da sam homoseksualac, konspirator. Na kraju svatko sa sobom mora ići leći i steći ćete svoje mišljenje. Mi kao ozbiljni ljudi moramo iščupati kabel budalama.