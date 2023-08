Boban, Mijatović, Mendieta, Figo, Vidić... igrat će u Splitu

Sportske igre mladih tijekom 27 godina djelovanja obogatile su život mnogim generacijama, a mogućnost sudjelovanja imaju svi bez obzira na to bave li se aktivno sportom, i to besplatno, na što smo posebno ponosni. Iako je riječ o amaterskim natjecanjima za djecu i mlade (od 6 do 18 godina), sve organiziramo na profesionalnoj razini u 10 sportskih disciplina (nogomet, košarka, odbojka, odbojka na pijesku, graničar, utrka na 60 metara, tenis, rukomet, šah i stolni tenis).

Govore to ponosni organizatori Igara i dodaju:

- Osim u Hrvatskoj, Sportske igre mladih djeluju u Srbiji te Bosni i Hercegovini, a aktivno radimo na proširenju u Sloveniju (što će se realizirati sljedeće godine) te druge zemlje u Europi.

Zdravko Marić, osnivač i regionalni predsjednik Plazma Sportskih igara mladih, uoči Međunarodne završnice kaže:

- Kao najveća sportsko-amaterska manifestacija u Europi, svjesni svog utjecaja na život mnoge djece i mladih, ove smo godine uz ceremoniju svečanog zatvaranja 27. sezone Igara organizirali i Coca-Cola All-Star Dan sporta. Poticanje na zdrav način života, toleranciju, zajedništvo, druženje i ostale dobrobiti koje se usvajaju bavljenjem sportom odlučili smo obogatiti revijalnim natjecanjima na kojem će profesionalni sportaši, visoki dužnosnici u sportu, predstavnici Uefe i ambasadori SIM-a pokazati kako su Igre prilika svima da kroz fair play i prijateljstvo pridonesu širenju humanosti, poštovanju različitosti, suzbijanju nasilja i razvoju osjećaja zajedništva.

All-Star Dan sporta počet će svečanim proglašenjem novih ambasadora Plazma Sportskih igara mladih - Darija Srne i Nemanje Vidića - u Hrvatskom domu u Splitu. Program u okviru svečanog zatvaranja 27. sezone Plazma Sportskih igara mladih nastavit će se revijalnim šahovskim turnirom na kojem će šahovski velemajstor Darmen Savdakasov i Arkadij Dvorkovič, predsjednik Svjetske šahovske organizacije (FIDE), zaigrati šah na Rivi.

U bogatom programu Coca-Cola All-Star Dana sporta Split će ugostiti i revijalni turnir u padelu, najbrže rastućem sportu današnjice. Nasser Al-Khelaifi, predsjednik Paris Saint Germaina i član izvršnog odbora Uefe te predsjednik Premier Padela, natjecat će se u društvu visokih sportskih dužnosnika.

Kruna cijele 27. sezone Plazma Sportskih igara mladih bit će velika Coca-Cola All-star nogometna utakmica na Prokurativama 25. kolovoza u 21 sat. Revijalnu nogometnu utakmicu igrat će ambasadori SIM-a i prijatelji Igara Aleksander Čeferin, Nasser Al-Khelaifi, Luis Figo, Esteban Cambiasso, Predrag Mijatović, Aitor Karanka, Gaizka Mendieta, Zvonimir Boban, Mario Stanić, Darijo Srna, Nemanja Vidić, Christian Karembeu, Aljoša Asanović i mnogi drugi protiv reprezentacije mladih SIM-ovaca.

Utakmice Međunarodne završnice i All-star nogometnu utakmicu sudit će najbolja sutkinja s ovih prostora, Svetlana Bilić, i legendarni nogometni sudac Roberto Rosetti.

Plazma Sportske igre mladih od osnutka imaju podršku sportaša, ali surađuju i sa školama, institucijama te partnerima kako bi kroz igru i sport djecu educirali, ali i pružili im priliku da odrastaju u što sigurnijem i boljem okruženju. Danas, od siječnja do rujna u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji u gradovima, općinama i mjestima provode mnoge aktivnosti, a neke od njih su Zero Waste - Budi dio igre, čuvajmo naš planet, Stop nasilju na nogometnim terenima, Pružam ruku, ne podmećem nogu i Fer igra za fer djetinjstvo.

U skladu s nastojanjima Plazma Sportskih igara mladih na području održivog razvoja, u suradnji s Coca Cola HBC i Coca Cola Adria, Igre provode edukativne aktivnosti u sklopu kampanje Zero Waste - Budi dio igre, čuvajmo naš planet, čime na poticajan način žele educirati mlade o pravilnom zbrinjavanju ambalažnog otpada. Kroz igru i sport djeca i mladi usvajaju naviku o pravilnom zbrinjavanju otpada, recikliranju i održivom razvoju. Za ovaj projekt koji provode u Hrvatskoj, BiH te Srbiji ove je godine stiglo i veliko priznanje, nagrada Grand Prix hrvatske Udruge za odnose s javnošću.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Plazma Sportske igre mladih provode edukacije "Budi navijač, a ne razbijač" i "Stop nasilju na nogometnim terenima". Niz preventivnih aktivnosti usmjereno je na promicanje zdravih stilova života u duhu sporta kao i na promicanje pozitivne kulture navijanja, koja isključuje svaki oblik huliganizma, nasilja, diskriminacije i govora mržnje te poziva na fair play, toleranciju i korektno navijanje. Također, na eventima u sklopu Telemach Dana sporta u suradnji s MUP-om provode edukaciju o sigurnosti u cestovnom prometu.

Od 2020. u suradnji s UEFA Foundation for Children, na čelu s Aleksanderom Čeferinom, predsjednikom Uefe, Plazma Sportske igre mladih rade na promociji ženskog nogometa. Tako ćemo u četvrtak na Prokurativama, u sklopu Međunarodne završnice imati priliku pogledati nogometnu utakmicu u kategoriji djevojaka 2007. godište i mlađe. Utakmicu će suditi najbolja sutkinja s ovih područja, Svetlana Bilić, i svjetska sudačka legenda Roberto Rosetti.

U Bosni i Hercegovini Igre su posebno ponosne na projekt Fer igra za fer djetinjstvo, koji se već osam godina provodio u suradnji s USAID-om, a s ciljem pružanja jednake prilike svoj djeci, odnosno za besplatno sudjelovanje u svim aktivnostima.

U suradnji s košarkaškim savezom Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom Fibe, Igre su ove godine dio kampanje "Njen svijet - njena pravila", kroz koju rade na promociji ženske košarke.

Sportske igre mladih ovog su ožujka u Srbiji pokrenule kampanju "Pružam ruku, a ne podmećem nogu". Cilj kampanje je upozoriti na sve oblike nasilja nad djecom i pomoći u pronalaženju načina rješavanja takvih situacija. Sportske igre mladih na ovaj način razvijaju sportski duh kod djece, s ciljem za sigurno, sretno i zdravo odrastanje.

Prvog dana Međunarodne završnice djeca i mladi natjecat će se na Coca-Cola Cupu, HP turniru u tenisu, Kinder Joy turniru u košarci, odbojci na pijesku te atletici u okviru Telemach Dana sporta. U četvrtak će se natjecanja nastaviti u graničaru, HEP turniru u rukometu, MIS turniru u odbojci, FIDE turniru u šahu, Tommy turniru u malom nogometu te stolnom tenisu. Najbolje ekipe i sportaši prošli su dug put kako bi se plasirali na veliku Međunarodnu završnicu Plazma Sportskih igra mladih. Kvalifikacijski turniri počeli su već u siječnju, a nakon gradskih, županijskih i regionalnih turnira uslijedile su velike državne završnice, a natjecanja na svim razinama su besplatna. Danas u Splitu više od 1000 djece i mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, osim natjecanja, imaju priliku upoznati se i družiti se s vršnjacima.