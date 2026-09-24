Boban odgovorio kritičarima novog Maksimira: 'Ljudi su očekivali generičku konfekciju'

Novi stadion u Maksimiru još nije ni počeo nicati, a već je izazvao ozbiljnu raspravu među Dinamovim navijačima. Pobjedničko idejno rješenje milanskog studija VG13 Architects Studio Associato privuklo je veliku pozornost zbog neuobičajenog izgleda i otvorenih prostora između tribina, što se dijelu navijača nije svidjelo.

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U intervjuu Anje Perković za Novu TV na kritike navijača odgovorili su Tomo Plejić, predsjednik ocjenjivačkog suda za novi stadion, te predsjednik Dinama Zvonimir Boban.

- To je sve normalno i dobro, sve smo to očekivali. Svaka zajednica bude pomalo šokirana novostima. Sve važne građevine prolazile su kroz turbulencije. Ovdje smo da branimo taj stav i rezultat ovog velikog natječaja. Odaziv je bio odličan, a izabran je rad koji je potpuno drukčiji, radikalno drukčiji od očekivanja. Čarolija javnog natječaja upravo je u tome da se otvori poziv i da ljudi sami ponude projekte. Dobili smo iznimno autentično rješenje koje ima odjek kultne arhitekture koja je na tom mjestu već postojala i upravo je zato jedinstveno - rekao je Plejić.

Zagreb: Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Boban se nadovezao i poručio kako je dizajn mnoge iznenadio jer ne prati izgled klasičnih modernih stadiona koji se posljednjih godina grade diljem Europe.

- Ljudi su očekivali nešto takvo jer se već dugo grade slični stadioni, neka vrsta generičke konfekcije. Mi smo htjeli poštovati duh, povijest i nogomet Maksimira, kao i duh Zagreba, Dinama i dinamovaca - rekao je Boban.

Posebnu pozornost privukao je izgled sjeverne tribine, koja je u pobjedničkom projektu zamišljena kao zasebna cjelina.

- Posebnost ovog projekta jest u tome što je sjever zasebna cjelina. Uvijek je takav bio i ovdje je prepoznat na jedinstven način. To je projektu dalo posebnu snagu i pokazalo duboko razumijevanje kulture kluba i njegovih navijača - rekao je Boban.

Projekt, međutim, još nije konačan, a tijekom sljedećih faza moguće su određene izmjene.

- To je prirodno. Projekt je sada u konceptualnoj fazi, a nakon nje slijede druge faze. Svaki projekt prolazi određeni broj iteracija. Mi smo inzistirali na tome da se projekt provede bez kompromisa i da zadrži svoj duh. Želimo suradnju Grada, države i kluba - rekao je Plejić.

Jedno od pitanja bilo je i hoće li stadion u konačnici dobiti izraženiju plavu boju, s obzirom na identitet Dinama.

- Sve je moguće uz različite svjetlosne efekte. Nije nužno da sama konstrukcija bude plave boje. Sve je stvar dogovora - objasnio je Plejić.

Boban je dodao:

- Može svijetliti plavo, možda će samo stolice biti plave. To ćemo vidjeti u suradnji s arhitektima. Nemam sumnje da će biti spremni na suradnju. Žiri je imao određene primjedbe i vjerujem da ćemo kroz njih stadion učiniti još boljim.

Foto: Grad zagreb

Dio navijača nakon predstavljanja zamjerio je projektu i "hladan" izgled, prije svega zbog vidljivih čeličnih konstrukcija i otvorenosti stadiona.

- Neki kažu da djeluje hladno, a nekima je baš takav izgled zanimljiv. Kada gledate prazan stadion, prazne tribine i čelične konstrukcije, može ostaviti takav dojam. Ali ovo je velik stadion i kada ga ispune ljudi, izgledat će sasvim drukčije - rekao je Boban.

Za kraj se nametnulo i pitanje hoće li novi stadion pratiti i bolji Dinamovi rezultati.

- S novim stadionom promijenit će se i potencijal kluba. Nadamo se da ćemo do tada imati što bolje rezultate, bio ja tada ovdje ili ne. Dinamo će s novim stadionom imati puno veći potencijal da postane pravi europski klub - zaključio je Boban.