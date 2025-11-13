Obavijesti

ZADNJE UPOZORENJE

Boban se spustio u svlačionicu, doznajemo što je rekao. Neke je i 'spasio' od izbacivanja iz ekipe

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Trening Dinama dan uoči utakmice protiv Celte | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Novu mladost proživio je Pierre-Gabriel (27) koji bi se mogao oporaviti puno brže od toga što je rekao Boban, a kapetan, trener i predsjednik su u zadnji tren dogovorili da rezova, barem zasad, neće biti

Čekalo se kad će se Zvonimir Boban spustiti u svlačionicu i govoriti pred svima, kad će završiti vrijeme 'jedan na jedan' razgovora i sastanaka u uredu, a do toga je, kako doznaju 24sata, došlo prije prvog treninga Dinama u reprezentativnoj stanci. U svlačionicu je sa stožerom ušao i predsjednik te krenuo s izlaganjem.

IZLAZAK IZ KRIZE Bez drastičnih rezova u Dinamu! Igrači su letjeli na treningu, a vratio se i Pierre-Gabriel...
Bez drastičnih rezova u Dinamu! Igrači su letjeli na treningu, a vratio se i Pierre-Gabriel...

Bio je odmjeren, ali oštar. Na tragu intervjua na HRT-u poručio je igračima da su on i stožer svjesni odgovornosti, ali da na terenu igraju - igrači. Potrebno je iza sebe ostaviti sve nesuglasice, podmetanja, stvari koje su im remetile fokus na ono najbitnije, a to su igre na terenu i rezultat. Bilo je svega, od međusobnih sukoba do ponašanja koje je utjecalo na cijelu momčad, širenja nervoze i ostalog, ali toga više ne smije biti. 

Pokretanje videa...

Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen 01:22
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

Mario Kovačević je izbor predsjednika kluba i tu više nema upitnika, s njim se ide u nove pobjede. Kolale su informacije kako će se nekim igračima zahvaliti nakon svega što je 'isplivalo' u javnost te nakon svega što je ostalo u četiri zida svlačionice, i bili su spremni na to, ali ipak se u posljednji trenutak odlučilo dati i posljednju šansu igračima. Ruku na srce, Kovačević ima novu šansu, Boban je sve smirio prvim javnim istupanjem od predstavljanja u klubu, onda bi bilo fer da šansu za ispravak grešaka dobiju i igrači. I to su zajedno odlučili predsjednik, trener i kapetan Mišić, a znak je to i da je možda napokon pronađena nit za povratak sinergije vrhuške, stožera i svlačionice. 

Zagreb: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jesu li to zaslužili ili nisu te hoće li to opravdati saznat ćemo uskoro, jer na prvu loptu nije bilo drastičnih rezova, ali to ne znači da ih neće biti. Pod povećalom je nekoliko igrača koji su si dali mnogo za pravo pa čak i u javnom eteru, naravno tu se radi o Gonzalu Villaru (27), ali i o nekima koji na prvu ne izgledaju 'opasno', a neki su put bili poprilično 'otrovni' za sve oko sebe. No, neke se stvari vrlo lako mogu zaboraviti ako se rezultat i igra preokrenu.

U toj je situaciji je Ronaël Pierre-Gabriel (27) koji je trebao biti prvi izbor, ali se nekako ozlijedio čim je u klub došao Moris Valinčić (22), problem mu je stvorio i najmanji vid konkurencije. Nije ga bilo neko vrijeme, navodno je bio ozlijeđen i pravdao se papirima od raznoraznih doktora na kojima je bio ozlijeđen. Izgleda da se na reprezentativnom okupljanju ozlijedio i Noa Mikić (18) koji je napustio utakmicu u 89. minuti, a još se treba vidjeti koliko je ozbiljna ta ozljeda lože. Slučajno ili ne, živnuo je Francuz nakon toga, 'letio' na treningu te sve nekako upućuje na to da će se vratiti brže od očekivanih dva do tri mjeseca koja je spomenuo Boban u intervjuu, prema nekim informacijama moglo bi to već biti i u Kupu. A bio je blizu da sam sebe izbaci iz momčadi, stvari se brzo okrenu...

OSTAJE U MAKSIMIRU Bio je u trećem planu na startu sezone pa postao najbolji igrač Dinama. Dali su mu novi ugovor
Bio je u trećem planu na startu sezone pa postao najbolji igrač Dinama. Dali su mu novi ugovor

Kao što se zaboravilo da je na početku Arber Hoxha (27) bio upitan uopće kao igrač Dinama ove sezone, bio je treći izbor na desnom krilu. Onda je zasukao rukave, pokazao svima što može pa je albanski reprezentativac sad dobio i novi ugovor s 'modrim' klubom. Iznos je veći, kao i broj godina na Maksimiru, a to je svakako zaslužio. Možda je ovo i svojevrsna prekretnica pa njegovim putem krenu i ovi glasni i nezadovoljni, a tu će najviše profitirati klub s Maksimira, ali na kraju krajeva i oni sami jer ih njihove igre prodaju dalje.

U četvrtak je na rasporedu i Članski dan na kojem će Zvonimir Boban odgovarati na pitanja članova kluba, a imat će što za reći s obzirom na sva događanja. Sad se među navijačima željno iščekuje idući tjedan i Kup utakmica kod Karlovca u 19. studenoga i ligaški ogled protiv Varaždina tri dana kasnije na Maksimiru. Prvi pomaci morali bi se vidjeti, barem u pristupu, a onda i u igri.

