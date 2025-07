Boban: Petković je tražio sedam dana da razmisli, rekao sam mu 'Ako je tako, bolje se rastati'

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban dao je prvi veliki intervju otkako je službeno preuzeo čelnu funkciju u klubu. Podcast s Bobanom emitiran je na Dinamovoj TV platformi "Dinamo Plus", a objavljen je i na službenom YouTube kanalu. U razgovoru se bivši legendarni igrač osvrnuo na brojne aktualne teme poput velikih promjena u momčadi, dolaska novog trenera te angažiranja stručnjaka koji bi trebali potaknuti razvoj mladih igrača na Hitrec-Kacianu. Ipak, najviše pozornosti javnosti privuklo je pitanje rastanka sa "senatorima".

- Nadao sam se mirnijoj revoluciji. Znao sam da strašno puno igrača, barem osobno, nije za Dinamo. Ali ta generacija iznimno kvalitetnih igrača obilježila je posljednjih nekoliko godina i zadužila klub. U zadnje dvije godine to je izgledalo umorno i sporo, bez prave motivacije, i to je bilo jasno. Nadaš se da ih možeš ponovno motivirati, da mogu povesti klub u novu priču i da prijelaz bude mekši, što je uvijek bolje. Nažalost, to se nije dogodilo, i to zbog odluka igrača koje poštujem, odlučili su krenuti drugim putem. Sa svima smo elegantno pronašli rješenje, sporazumno raskinuli ugovore i želimo im sve najbolje. Za ono što su dali, za ono što još mogu dati. I zbog Dinama, i zbog Hrvatske, i zbog njih samih. Ali mi moramo ići dalje. Dinamo je puno puta ostajao bez velikih igrača, pa je opet ostao Dinamo. Dinamo će preživjeti sve. Mi ćemo svi otići, i odlazimo - poručio je Boban.

Rekao sam mu 'Budi pravi kapetan'

Posebnu pažnju izazvao je rastanak s Brunom Petkovićem i Markom Pjacom. Kako je 24sata ekskluzivno objavio krajem svibnja, Boban se tada sastao s obojicom i obavio razgovor o njihovim igrama i budućnosti u klubu. Rastanak, tvrdi Boban, nije bio nimalo lak.

- Kod Moharramija i Ristovskog naš je izbor bio da moramo tehnički ići dalje. Bili su odlični igrači, odlični bekovi koji su puno dali klubu, pogotovo Rile, i zahvaljujemo mu. A o Ademiju da ne govorimo. S Arijanom smo se dogovorili: "Što ti kažeš, to je unaprijed prihvaćeno", jer je takav red. S Brunom je bilo malo drugačije. Od početka sam pokušao stvoriti odnos u kojem bilo tko tko razumije nogomet u Hrvatskoj zna, ako Bruno Petković igra motivirano i spremno, gotovo si već pobijedio pola prvenstva. Pa to svi znamo. Nadao sam se da može povesti momčad dalje kao pravi kapetan. Ali za to je bila potrebna prekretnica, i u njegovu razmišljanju o sebi kao profesionalcu i kao nogometašu. Pitao sam ga: "Bruno, budi pravi kapetan. Podrži igrače, podrži novog trenera. Moraš dosegnuti višu razinu profesionalizma. Ne znamo koliko si zdrav ili ne. Ako odigraš par mjeseci kako treba, jer ovu godinu nisi igrao 70 posto, napravit ćemo sve za tebe. Dobit ćeš maksimalan ugovor – rekao je Boban te dodao:

- Izvršni odbor donio je neke odluke i financijske regulative."Pokušat ćemo da budeš što bolje plaćen pa ćemo vidjeti. Siguran sam da možeš odigrati najbolju sezonu svog života ako si zdrav. Mi to sad ne znamo. Imamo li dogovor?". On je rekao: "Nemamo. Moram razmisliti o svemu sedam dana." A ja sam rekao: "Gle, bolje je onda da svatko ide svojim putem sedam dana." U tom trenutku morao sam donijeti odluku, jer na toj sam poziciji i vidio sam da bi to moglo postati problem za Brunu, za Dinamo, za sve. Najbolje je bilo da se oprostimo. To smo napravili na elegantan, uredan način, s mojim dugogodišnjim prijateljem Ivanom Cvjetkovićem, koji je Bruno menadžer više od deset godina. I to je bilo jako korektno. Barem sam sretan što se sve završilo u miru i blagoslovu, iako je to bolan rastanak. Ali možda je i dobar, i za Dinamo, i za Brunu. Jednostavno, bilo je očito da je teško ići dalje zajedno.

'Pjaca je u ugovoru imao presedan od klauzule'

Boban je progovorio i o spornoj klauzuli u ugovoru Pjace, prema kojoj bi se njegov ugovor automatski produžio ako bi odigrao i samo jednu minutu u nadolazećoj sezoni.

- Marko (Pjaca) je meni oduvijek bio predrag igrač i naš dečko, zagrebački dečko. Duboko ga poštujem, njegovu purgersku i zagrebačku kulturu, gospoštinu i dinamovštinu, onu istu koja je i mene odgojila u školi Hitrec–Kacijan. Marko je takav lik i dečko, ne možeš ga ne voljeti i poštovati. No, vidjeli smo da više nije onako svjež na terenu, nije više mogao rješavati situacije jedan na jedan. Malo smo o tome raspravljali i on je bio svjestan da nije bio dovoljno pripremljen - rekao je Boban.

- Rekao sam mu: "Gle, Marko, pripremit ćemo te. Doći će i Vlatko Vučetić, koji je jedan od najboljih, ako ne i najbolji kondicijski trener na svijetu. Imamo tu i Štefanića, koji je sjajan trener. Napravit ćemo sve, bit ćeš bomba." Ali ne mogu ići u novu sezonu kad imaš klauzulu koja je, valjda, presedan u povijesti nogometa, da ti jedna minuta na terenu donosi još jednu godinu ugovora. To je ozbiljan ugovor, i neka je, jer Marko je ozbiljan igrač. Rekao sam mu: "Skini tu klauzulu, kako ti možemo dati tu jednu utakmicu kad ona povlači previše posljedica? Ako odigraš nekoliko mjeseci dobro, nema problema, tko te neće zadržati ako si pravi, jer nam trebaš? Marko se tada osjetio malo kao da je na testu i odlučili smo zajedno da je bolje da sporazumno pronađemo drukčiji put. Tu smo se našli i također mu želim sve najbolje. Divan je momak. Nadam se da će što prije pronaći pravi klub, da će ponovno biti pravi – s novom motivacijom, da opet bude onaj stari Pjaca - zaključio je Boban.