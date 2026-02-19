Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!

Hrvatski Telekom prekinuo je suradnju s Joškom Jeličićem. Tako više neće biti stručni komentator u HNL emisijama na MAXSportu. Ta odluka je stigla nakon što je DORH protiv njega podigao optužnicu zbog lažnog iskaza na svjedočenju braći Mamić.

Osijek: Nastavak suđenja braći Mamić u aferi Dinamo 2, svjedočili Joško Jeličić i Dražen Medić | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"S obzirom na pravne radnje koje su pokrenute protiv sportskog komentatora Joška Jeličića odlučili smo zaustaviti našu poslovnu suradnju. Dok Joško Jeličić bude fokusiran na pravne postupke, naša emisija na Max Sportu ostat će usredotočena na analize i komentiranje sportskih sadržaja", rekli su iz HT-a.

Točno. Nisam govorio istinu, rekao je u sudnici osječkog Županijskog suda 15. listopada 2024. godine Joško Jeličić, kad je bio svjedok u procesu protiv Mamića. Osim što je zatekao sve u sudnici, Jeličić je priznao da je počinio kazneno djelo. Jer davanje lažnog iskaza Uskoku je kazneno djelo. Više o iskazu Jeličića na sudu pročitajte OVDJE.

DORH je objavio da je podigao optužnicu:

- Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1971.) zbog kaznenog djela davanja lažnog iskaza iz članka 305. stavka 1. Kaznenog zakona. Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je u travnju 2016. u Zagrebu, prilikom iskazivanja u svojstvu svjedoka u prethodnom kaznenom postupku, iako upozoren da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, svjesno neistinito iskazao da je svoje potraživanje koje je imao prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to predale dogovoreni iznos novca - kažu iz DORH-a.