Dinamo je u utorak predstavio drugi retro dres od planiranih pet u seriji "Dinamo classics", nakon onoga Građanskog iz 1911. u Maksimiru su rekreirali i majicu iz 1990., među posljednjima na kojoj je grb kluba imao crvenu zvijezdu.

Široj javnosti dobro je poznata nikad odigrana utakmica u kojoj su igrači Dinama nosili upravo takve dresove, na Maksimir je 13. svibnja 1990. stigla Crvena zvezda, a zbog nereda na tribinama i terenu i sukoba s milicijom nikad nije odigrana.

POGLEDAJTE VIDEO: Neredi u Maksimiru 13. svibnja 1990.

Jedan od glavnih likova, kapetan "modrih" Zvonimir Boban (53), udario je tad milicajca Refika Ahmetovića. Dok je kuhalo nezadovoljstvo između Hrvata i Srba, Zvone je stao u obranu Dinamovih navijača, zbog čega mnogi i danas taj potez gledaju kao herojski. Što je doista i bio.

Kako doznajemo, iz Dinama su htjeli da upravo Boban dođe u Maksimir, odjene retro dres i prisjeti se dana kad ga je nosio. On je taj prijedlog odbio, ali je pohvalio klub zbog inicijative da ponovno izradi upravo taj dres. Kao znak zahvalnosti i njemu će iz Dinama na kućnu adresu stići dres s njegovom desetkom.

- Sjećam se toga s ponosom što sam bio dio te priče, zajedno s Boysima i hrvatskim narodom. Tada sam riskirao karijeru, ali neki drugi, bezimeni navijači, riskirali su svoje živote. Opet bih udario onog milicajca, ali nisam htio biti nikakav heroj, samo sam reagirao na nepravdu koja je trajala godinama. Junaci su išli u rat, mi smo bili samo buntovnici - rekao je Zvonimir Boban u jednom intervjuu.

- Što su radili našim navijačima, to je za svaku osudu. U isto su vrijeme navijači Crvene zvezde, koji su sve to izazvali, sjedili mirno kao u galeriji. Pokušao sam zaštititi jednoga našeg navijača, ali sam dobio pendrekom po glavi pa sam u afektu vratio - kazao je Boban.

Kako je to sve izgledalo?

- Nas nekoliko je krenulo prema našim navijačima da ih zaštiti od milicije. Bili su tu Vjeko Škrinjar, Zoran Mamić, ja, kasnije su dotrčali i Ibrahimović i moj brat Dado. U jednoj skupini ugledao sam rođaka iz Hercegovine. Razbili su mu zube. Vikao sam na milicajce "Kako vas nije stid?". Njihove navijače uopće nisu dirali. To je najveća sramota. Tada me jedan od milicajaca udario u rame, drugi u lakat pendrekom. Nadam se da je to snimljeno. Poludio sam i jednog od njih nokautirao.

Zanimljivo, milicajac Ahmetović imao je slobodan dan i nije trebao ni raditi. No pozvan je na Maksimir zbog straha od mogućih sukoba. U jednom od intervjua prisjetio se svega.

- Mogao sam ubiti Bobana. Napao me na radnom mjestu. Kuže ga je spasio jer ga je odvukao. Mi smo pokušali smiriti situaciju. Imao sam napunjen pištolj i kolege su me nagovarale da mu pucam u leđa - ispričao je Refik za Dnevni avaz i dodao:

- Nisam očekivao takvu reakciju od Bobana. Neki su me nagovarali i nakon utakmice da "ispeglamo" Bobana, ali ja nisam htio - rekao je Ahmetović.

O dresu i danima u Dinamu govorili su Bobanovi tadašnji suigrači Alen Peternac, današnji pomoćnik trenera prve momčadi Damira Krznara, te Igor Cvitanović, aktualni trener Dinama II.

- Dres koji budi sjećanja. Prvo mi upada u oči zvijezda, to je bio jedan od zadnjih dresova Dinama u Jugoslaviji. Legendarni 10 Zvone Bobana. Doduše, bio sam klinac, ali budi sjećanja, to su mi bili počeci u Dinamu. Jugoslavenska liga, velika četvorka: Zvezda, Partizan, Hajduk, Dinamo. Bio je veliki naboj igrati tu ligu, strašno kvalitetna. Zamislite kako je reprezentacija Jugoslavije bila kvalitetna u to vrijeme - rekao je Peternac.

- Svaka utakmica protiv klubova iz tzv. velike četvorke uvijek me motivirala i bila je specifična, i mi smo se za nju tako pripremali. Kad ti dolazi Zvezda, Partizan, Hajduk u Maksimir, to je sasvim neki drugi osjećaj, ne podcjenjujući nikog drugog. Mi smo se pripremali i za tu utakmicu i očekivali da će biti prava, sportska. Sve je otišlo u drugom smjeru, ali priprema je stvarno bila na nivou. Ja sam bio u kadru, među 16 igrača. Naravno, nisam ni slutio što se može događati vani - kazao je Cvitanović.

Retro dres iz 1990. u prodaji je za 449 kuna u oba Dinamova fan shopa, ispod zapadne tribine Maksimira te u Jurišićevoj 2a u Zagrebu, kao i putem web shopa. Proizvodi ga tvrtka COPA Football, koja se bavi dizajnom upravo retro dresova.