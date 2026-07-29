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Boban postrojio igrače i stručni stožer: 'Ovo više ne prolazi'

Piše Ivan Tomašković,
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Boban postrojio igrače i stručni stožer: 'Ovo više ne prolazi'
Foto: HTV/screenshot
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Predsjednik nije sazvao sastanak da bi padale glave, nego je želio samo prodrmati momčad, trenera, stručni stožer i igrače

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Dinamo je na nakon preokreta pobijedio švicarski Thun s 3-2 i prošao u 3. pretkolo Lige prvaka. Dan nakon pobjede predsjednik Zvone Boban sazvao je sastanak igrača i stručnog stožera na čijem je čelu Mario Kovačević, piše Davorin Olivari iz Sportskih novosti.

Nije bilo povišenih tonova koji su se mogli čuti u susjednim prostorijama, ali bilo je britko i jasno. Onako kako to predsjednik kluba već zna iskomunicirati. Modri su ispucali svoj kredit, iskoristili džokera, ako žele postati milijunaši plasmanom u Ligu prvaka, onda će morati biti mnogo bolji. To im je otprilike kazao i predsjednik, mirno i staloženo.

Najviše govora bilo o pristupu na početku utakmice i tijekom kompletnog prvog poluvremena. Također, Mario Kovačević čvrsto je u sedlu Dinama. 

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Boban nije sazvao sastanak da bi padale glave, nego je kao predsjednik kluba želio samo prodrmati momčad, trenera, stručni stožer i igrače.

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