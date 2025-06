Boban prekinuo šutnju: Prvi put se oglasio o Luki Modriću...

Gdje će Luka Modrić (39) nastaviti karijeru, pitanje je koje je posljednjih dana zaokupilo svjetsku nogometnu javnost. Zvonimir Boban zvao ga je u Dinamo, David Beckham u Inter Miami, ali hrvatsku legendu uspio je pridobiti Milan.

Tako tvrde talijanski mediji. Luka je navodno već sve dogovorio s talijanskim klubom, odnosno sa sportskim direktorom Iglijem Tareom koji je s njim pregovarao u Rijeci, gdje se Modrić nalazi na reprezentativnom okupljanju. Dogovorili su jednogodišnji ugovor u mogućnost produljenja na još jednu godinu, a plaća će mu iznositi 3,5 milijuna eura.

Nakon što odradi utakmice s 'vatrenima' protiv Gibraltara i Češke, virtuoz iz Zadra bi početkom sljedećeg tjedna trebao doći u Milano na liječnički pregled, izvijestili su talijanski mediji. A dok se čeka službena potvrda ovog posla, o svemu se oglasio predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban. On je u Milanu bio na događaju Sky Inclusion Days kojeg organizira talijanski Sky Sports, za kojeg radi već godina. U desetominutnom razgovoru dotaknuo se mnogih tema koje se tiče Rossonera, a jedna od njih je dolazak Luke Modrića u Milan. Odgovorio je u svom stilu.

- Luka Modrić je jedan dan u Miamiju, drugi dan je u Saudijskoj Arabiji, treći dan je u Dinamu, četvrti u Cataniji, peti u Milanu - kazao je Boban i nasmijao se.

Pokušao je i on primamiti Luku na Maksimir, na završni ples njegove karijere, ali talijanski mediji pisali su kako mu se kapetan zahvalio na ponudi, ali priopćio da se već sve dogovorio s Milanom i da ne bi htio završiti karijeru u HNL-u.

- Sada, dok on ne odluči, nema potrebe ni komentirati. Nakon toliko godina u Real Madridu, sigurno mu treba vremena za odluku. Jednom kada je donese, on će je komentirati, jer ovako nema nikakvog smisla. Očito je da je on cjelovit i da još uvijek može pružiti sjajan nogomet bilo kojoj momčadi u koju ode - rekao je Boban.

Ako itko može nagovoriti Modrića da dođe u Dinamu, to je upravo Boban. Nadali su se navijači da će ga uspjeli primamiti na Maksimir, pokušao je, igrao je na kartu njihova prijateljstva, ali ipak Luke ambicije su presudile. Želja da ostane igrati na najvišoj razini i u vrhunskoj formi dočeka Svjetsko prvenstvo.