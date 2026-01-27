Obavijesti

IZNENAĐUJUĆI ODLAZAK

Boban se oprostio od Ljubičića: 'Žao nam je što su životne okolnosti presudile da ode'

Piše Zdravko Barišić,
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Dejan Ljubičić je prošlog ljeta odbio ponude iz Bundeslige kako bi ispunio dječački san i nastupio za Dinamo. No, zadržao se tek pola godine na Maksimiru, karijeru će nastaviti u Schalkeu

Nakon totalne rekonstrukcije momčadi u ljetnom prijelaznom roku, Dinamo nije planirao veće promjene uz kadru tijekom zime. Htjeli su zadržati postojeći kadar koji ima veliki potencijal, a posebno su zadovoljni čelnici bili nakon velike pobjede protiv FCSB-a (4-1), kojom su praktički osigurali plasman u eliminacijsku fazu Europske lige. No, samo dan nakon utakmice, iznenađujuća vijest stigla je s Maksimira.

Dejan Ljubičić (28), koji se etablirao kao jedan od ključnih veznjaka u momčadi trenera Marija Kovačevića, odlučio je prihvatiti ponudu Schalkea i to samo dan nakon što je odigrao 60 minuta protiv Rumunja. Propustio je utakmicu protiv Osijeka, a klub je sada potvrdio njegov odlazak. Dinamu će pripasti milijun eura odštete.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ovaj transfer mnoge je iznenadio, ali čini se kako su presudili razlozi koji nisu sportske prirode, barem se tako može zaključiti u oproštajnim riječima predsjednika Zvonimira Bobana od sada bivšeg igrača. 

- Iznimno nam je žao što su životne okolnosti, ne samo sportske, presudile u dogovoru da se Dejan vrati u Njemačku. Gubimo iznimnog čovjeka, nogometnog profesionalca i igrača, kojemu zahvaljujemo na svemu što je u ovom kratkom vremenu dao našem klubu. Dejanu i Schalkeu želimo povratak u Bundesligu - kazao je Boban za službene stranice Dinama.

Ljubičić je prošlog ljeta došao na Maksimir kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Kölnom. I tada su ga htjeli bundesligaši, bio je blizu dogovora s Union Berlinom, ali kada se javio Dinamo, klub za kojeg navija od djetinjstva, za njega nije bilo dvojbe. Odlučio je pod svaku cijenu doći u plavi dom.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Namijenili su mu ulogu jednog od lidera i novog nositelja rekonstruirane momčadi. Vrlo brzo se nametnuo kao ključan kotačić u prvih 11, odigrao 22 utakmice, zabio dva gola i triput asistirao. Ipak, njegova era na Maksimiru potrajala je tek pola godine... Dejan je s novim klubom Edina Džeke potpisao do ljeta 2028.

