Boban se oprostio od Ljubičića: 'Žao nam je što su životne okolnosti presudile da ode'

Nakon totalne rekonstrukcije momčadi u ljetnom prijelaznom roku, Dinamo nije planirao veće promjene uz kadru tijekom zime. Htjeli su zadržati postojeći kadar koji ima veliki potencijal, a posebno su zadovoljni čelnici bili nakon velike pobjede protiv FCSB-a (4-1), kojom su praktički osigurali plasman u eliminacijsku fazu Europske lige. No, samo dan nakon utakmice, iznenađujuća vijest stigla je s Maksimira.

Dejan Ljubičić (28), koji se etablirao kao jedan od ključnih veznjaka u momčadi trenera Marija Kovačevića, odlučio je prihvatiti ponudu Schalkea i to samo dan nakon što je odigrao 60 minuta protiv Rumunja. Propustio je utakmicu protiv Osijeka, a klub je sada potvrdio njegov odlazak. Dinamu će pripasti milijun eura odštete.

Ovaj transfer mnoge je iznenadio, ali čini se kako su presudili razlozi koji nisu sportske prirode, barem se tako može zaključiti u oproštajnim riječima predsjednika Zvonimira Bobana od sada bivšeg igrača.

- Iznimno nam je žao što su životne okolnosti, ne samo sportske, presudile u dogovoru da se Dejan vrati u Njemačku. Gubimo iznimnog čovjeka, nogometnog profesionalca i igrača, kojemu zahvaljujemo na svemu što je u ovom kratkom vremenu dao našem klubu. Dejanu i Schalkeu želimo povratak u Bundesligu - kazao je Boban za službene stranice Dinama.

Ljubičić je prošlog ljeta došao na Maksimir kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Kölnom. I tada su ga htjeli bundesligaši, bio je blizu dogovora s Union Berlinom, ali kada se javio Dinamo, klub za kojeg navija od djetinjstva, za njega nije bilo dvojbe. Odlučio je pod svaku cijenu doći u plavi dom.

Namijenili su mu ulogu jednog od lidera i novog nositelja rekonstruirane momčadi. Vrlo brzo se nametnuo kao ključan kotačić u prvih 11, odigrao 22 utakmice, zabio dva gola i triput asistirao. Ipak, njegova era na Maksimiru potrajala je tek pola godine... Dejan je s novim klubom Edina Džeke potpisao do ljeta 2028.