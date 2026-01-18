Predsjednik Dinama kaže da će klub još barem četiri godine ovisiti o prodajama igrača, a talenti poput Mikića i Jakirovića sad nisu ni blizu prve momčadi
ŠTO SE DOGAĐA? PLUS+
Boban si skače u usta: Zvezda je na klincima zaradila nestvaran iznos, a Dinamo svoje šikanira
Čitanje članka: 3 min
Zvonimir Boban u petak je na neformalnom druženju s novinarima pretresao brojne teme. Otvoreno je govorio o prijelaznom roku, stavu kluba prema HNS-u, suđenju..., ali se dotaknuo i dugoročnih ciljeva. Dinamo u 2026. očekuje prihode od 70 i rashode od 68,8 milijuna eura, no u plan je ugradio i jasan zadatak. Sportski sektor od prodaja igrača mora zaraditi 27 milijuna.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku