SRAMOTNA IZJAVA

Boban sramotno izvrijeđao dio novinara zato što su prenosili njegove riječi: 'Šugavci, pederi'

Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Novinari po prirodi svog posla doznaju informacije. Dinamo nije zabranio javno prenošenje izjava, a Boban je, nažalost, podsjetio na vokabular jednog bivšeg klupskog moćnika...

Zvonimir Boban, predsjednik Uprave Dinama, na članskom danu s kojeg su u realnom vremenu izlazile informacije u medije, ružnim se riječima obrušio na dio novinara pred 400-njak članova koje je zagrebački klub okupio u Branimir Centru u Zagrebu.

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, koji je dio svoje karijere posvetio radu u medijima, nazvao je novinare koji su doznavali i objavljivali informacije s članskog dana ‘šugavcima’ i ‘pederima’, što nažalost podsjeća na vokabular jednog bivšeg klupskog moćnika koji se trenutačno nalazi na stalnom boravku u susjednoj državi. 

Novinari po prirodi svog posla doznaju informacije. Dinamo nije zabranio javno prenošenje izjava, pa tako ono o čemu se pričalo na navijačkom danu možete pročitati OVDJE.

- Moje riječi su bile upućene članovima na članskom danu Dinama, koji su po meni u tom trenutku na sramotan način prenosili informacije. Ne novinarima. To je profesija koju obožavam i koju i sam na neki način radim - izjavio je Boban za Index.

