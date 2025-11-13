Boban sramotno izvrijeđao dio novinara zato što su prenosili njegove riječi: 'Šugavci, pederi'

Zvonimir Boban, predsjednik Uprave Dinama, na članskom danu s kojeg su u realnom vremenu izlazile informacije u medije, ružnim se riječima obrušio na dio novinara pred 400-njak članova koje je zagrebački klub okupio u Branimir Centru u Zagrebu.

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, koji je dio svoje karijere posvetio radu u medijima, nazvao je novinare koji su doznavali i objavljivali informacije s članskog dana ‘šugavcima’ i ‘pederima’, što nažalost podsjeća na vokabular jednog bivšeg klupskog moćnika koji se trenutačno nalazi na stalnom boravku u susjednoj državi.

Novinari po prirodi svog posla doznaju informacije. Dinamo nije zabranio javno prenošenje izjava, pa tako ono o čemu se pričalo na navijačkom danu možete pročitati OVDJE.

- Moje riječi su bile upućene članovima na članskom danu Dinama, koji su po meni u tom trenutku na sramotan način prenosili informacije. Ne novinarima. To je profesija koju obožavam i koju i sam na neki način radim - izjavio je Boban za Index.