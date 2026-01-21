Obavijesti

Boban za Dinamo zaigrao sa 17, a danas talentima ne daje šansu i rješava ih se za siću...

Piše Mato Galić,
Boban za Dinamo zaigrao sa 17, a danas talentima ne daje šansu i rješava ih se za siću...
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo je ove zime za ukupno 2,5 milijuna eura pustio tri velika talenta iz svoje škole nogometa

Zvonimir Boban debitirao je za Dinamo 12. prosinca 1985. u prijateljskoj utakmici protiv Radnika iz Velike Gorice, u kojoj je postigao dva gola u pobjedi 5-3. Nije dugo čekao na debi ni u službenoj utakmici. Prvi mu je priliku u seniorskom nogometu dao Miroslav Ćiro Blažević. Imao je Boban tad samo 17 godina.

