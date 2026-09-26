Bobanov nećak je demantirao lažnu priču: Nisam arhitekt, ali ove laži su me dobro nasmijale

Nakon objave pobjedničkog idejnog rješenja za novi stadion Maksimir društvenim mrežama počela se širiti informacija da je za projekt odgovoran i nećak Zvonimira Bobana, navodno zaposlen kao arhitekt u milanskom studiju koji je pobijedio na međunarodnom natječaju. Ta je tvrdnja netočna, a demantirao ju je Bobanov stvarni nećak Luka Jurković.

Jurković je odvjetnik, a ne arhitekt, i jedino je dijete Ivanke Jurković, Bobanove sestre. Na LinkedInu je u petak reagirao na tvrdnje koje su se pojavile dan ranije na internetu. "Kako sam postao Nikola Anđelić - arhitekt?" napisao je u naslovu objave, pojašnjavajući da se u viralnoj priči pogrešno navode i ime njegove majke i njegovo ime.

- Danas me dobro nasmijalo kada sam pročitao da je sin sestre Zvonimira Bobana arhitekt u milanskom arhitektonskom studiju čije je rješenje odabrano za novi Maksimir. I da se ona zove Ivanka Boban Anđelić, a sin Nikola. Zašto? Jer se radi o mojoj majci, njegovoj jedinoj sestri, i meni, njenom jedinom djetetu, objavio je Jurković te dodao:

- Ovo je dobar primjer koji koristim kada klijentima pokušavam objasniti da im umjetna inteligencija daje pogrešne savjete. Dovoljno je da nekoliko puta bude upisana pogrešna informacija, drugi recikliraju te pogrešne informacije, a onda to rezultira i ovakvim odgovorima. No ruku na srce, nije potpuno fulao. Nisam arhitekt, ali se dovoljno razumijem u materiju kada klijentima pomažem u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Priča se pojavila nakon što je objavljeno da je talijanski VG13 Architects Studio Associato osvojio prvi nagradu na međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za novi Maksimir. Grad Zagreb kao autore pobjedničkog projekta navodi Tommasa Fantinija i Alberta Rossija. Na natječaj je pristiglo 88 radova iz više od 20 država.

Jedan od članova ocjenjivačkog suda bio je i Zvonimir Boban, što je nakon objave rezultata natječaja otvorilo prostor za različite komentare o mogućim poveznicama između članova žirija i pobjedničkog tima. Međutim, nema povezanosti kakva se navodi u viralnoj tvrdnji o Bobanovu navodnom nećaku arhitektu.

Uz Bobana, u ocjenjivačkom sudu bili su arhitekti Toma Plejić, Vasa Perović, Mia Roth-Čerina i Nenad Fabijanić, zatim ministar Tonči Glavina te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Planirani novi stadion trebao bi imati približno 35.000 sjedećih mjesta. Projekt stadiona Maksimir i kompleksa SRC Svetice Grad Zagreb i Vlada financiraju kroz zajedničku investiciju vrijednu oko 204 milijuna eura. Prema trenutačnim planovima, uklanjanje postojećeg stadiona trebalo bi početi 2027. godine, dok je početak izgradnje novog objekta predviđen za 2029.