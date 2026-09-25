Otto Barić oštro odgovorio Bobanu: 'Nemoj mi pisati nešto što ne znaš ili ne razumiješ...'

U četvrtak je otkriveno kako će novi maksimirski stadion izgledati, a polemike oko njegovog izgleda još uvijek ne prestaju. Poznati zagrebački arhitekt Otto Barić (68), sin pokojnog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije i bivšeg trenera Dinama Otta Barića ponovno se oglasio na Facebook profilu gdje je uputio poruku predsjedniku Dinama Zvonimiru Bobanu.

Barić mlađi objavio je dio Bobanove izjave iz intervjua za Večernji list, u kojoj je predsjednik Dinama branio pobjednički projekt milanskog studija VG13 od kritika javnosti nakon predstavljanja novog stadiona. Inače, njegov projekt nije ušao ni u Top 5, a Boban je u intervjuu izjavio da bi i alternativna rješenja, među njima i Barićevo te ono arhitekta Njirića, koštala jednako, oko milijardu eura, kao i minhenska Allianz Arena.

- Ljudi ne razumiju da Allianz Arena košta između 500 i 800 milijuna eura, pa i da postoji toliki novac, mi bismo ponovno izabrali ovo rješenje, kako cijeli žiri, tako i ja. A na puno se projekata u svijetu pljuvalo, primjerice na Centar Pompidou. No, to je jednostavno tako, reakcije su obično radikalne. Na ovom stadionu imat ćemo maksimalni komfor, po ovoj cijeni maksimalnu udobnost - izjavio je te nastavio:

- Prošao sam sve te velebne stadione po svijetu, ali neka ljudi samo vide koliko koštaju, pa Mercedes arena u Atlanti je koštala dvije milijarde. Ono Barićevo rješenje koštalo bi milijardu, kao i četvrto rješenje, Njirićevo, također milijardu.

Uz podijeljeni intervju, Barić je uputio poruku Bobanu:

- Zvone dragi, ja tebi ne pišem koga kupiti ili prodati... a kamoli kako igrati... nemoj molim te meni pisati nešto što ne znaš ili ne razumiješ - napisao je uz emotikon koji namiguje.

U drugoj, novijoj objavi, promijenio je ton i fokusirao se na proces odabira te napisao:

- Ajmo sad pojasnit…. Ovdje nije uopće tema pojedini rad, pa tako ni naš….. tema je nered u odluci, mogući nepotizam, nepoštivanje uvjeta i raspisa…. Te rješenje koje svojim brutalističkim pristupom, artizmom i neusklađenosti sa propozicijama ruši dignitet natječaja. Treba sjest, pogledat i bez emocija presuditi….TO je tema a ne naš rad ili Zahin ili Normanov ili Davorov… ili bilo koji bolji, Zagreb i Dinamo trebaju najbolje rješenje…. ENDE.

Barić mlađi ovom je objavom prvi puta eksplicitno otvorio pitanje transparentnosti i regularnosti natječaja umjesto kritika na sami izgled i rješenje novog stadiona.

