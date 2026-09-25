Obavijesti

Sport

Komentari 6
NASTAVLJA SE OBRAČUN

Otto Barić oštro odgovorio Bobanu: 'Nemoj mi pisati nešto što ne znaš ili ne razumiješ...'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
Otto Barić oštro odgovorio Bobanu: 'Nemoj mi pisati nešto što ne znaš ili ne razumiješ...'
3
Zagreb: Doček izbornih rezultata u stožeru koalicije Plavi grad i BUZ | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ajmo sad pojasnit…. Ovdje nije uopće tema pojedini rad, pa tako ni naš….. tema je nered u odluci, mogući nepotizam, nepoštivanje uvjeta i raspisa, napisao je arhitekt Otto Barić u objavi na Facebooku

Admiral

U četvrtak je otkriveno kako će novi maksimirski stadion izgledati, a polemike oko njegovog izgleda još uvijek ne prestaju. Poznati zagrebački arhitekt Otto Barić (68), sin pokojnog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije i bivšeg trenera Dinama Otta Barića ponovno se oglasio na Facebook profilu gdje je uputio poruku predsjedniku Dinama Zvonimiru Bobanu. 

22
Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)

Barić mlađi objavio je dio Bobanove izjave iz intervjua za Večernji list, u kojoj je predsjednik Dinama branio pobjednički projekt milanskog studija VG13 od kritika javnosti nakon predstavljanja novog stadiona. Inače, njegov projekt nije ušao ni u Top 5, a Boban je u intervjuu izjavio da bi i alternativna rješenja, među njima i Barićevo te ono arhitekta Njirića, koštala jednako, oko milijardu eura, kao i minhenska Allianz Arena.

BRANI NOVI STADION Boban: Bit će korekcija, smanjit će se otvori, ali će ostati. Zar nije dobro da dolazi svjež zrak?
Boban: Bit će korekcija, smanjit će se otvori, ali će ostati. Zar nije dobro da dolazi svjež zrak?

- Ljudi ne razumiju da Allianz Arena košta između 500 i 800 milijuna eura, pa i da postoji toliki novac, mi bismo ponovno izabrali ovo rješenje, kako cijeli žiri, tako i ja. A na puno se projekata u svijetu pljuvalo, primjerice na Centar Pompidou. No, to je jednostavno tako, reakcije su obično radikalne. Na ovom stadionu imat ćemo maksimalni komfor, po ovoj cijeni maksimalnu udobnost - izjavio je te nastavio:

- Prošao sam sve te velebne stadione po svijetu, ali neka ljudi samo vide koliko koštaju, pa Mercedes arena u Atlanti je koštala dvije milijarde. Ono Barićevo rješenje koštalo bi milijardu, kao i četvrto rješenje, Njirićevo, također milijardu. 

Uz podijeljeni intervju, Barić je uputio poruku Bobanu:

- Zvone dragi, ja tebi ne pišem koga kupiti ili prodati... a kamoli kako igrati... nemoj molim te meni pisati nešto što ne znaš ili ne razumiješ - napisao je uz emotikon koji namiguje. 

U drugoj, novijoj objavi, promijenio je ton i fokusirao se na proces odabira te napisao: 

-  Ajmo sad pojasnit…. Ovdje nije uopće tema pojedini rad, pa tako ni naš….. tema je nered u odluci, mogući nepotizam, nepoštivanje uvjeta i raspisa…. Te rješenje koje svojim brutalističkim pristupom, artizmom i neusklađenosti sa propozicijama ruši dignitet natječaja. Treba sjest, pogledat i bez emocija presuditi….TO je tema a ne naš rad ili Zahin ili Normanov ili Davorov… ili bilo koji bolji, Zagreb i Dinamo trebaju najbolje rješenje…. ENDE. 

Barić mlađi ovom je objavom prvi puta eksplicitno otvorio pitanje transparentnosti i regularnosti natječaja umjesto kritika na sami izgled i rješenje novog stadiona. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac
NEKI SU ZADIVLJUJUĆI

FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac

Prema trenutačnom planu, uklanjanje postojećeg Maksimira trebalo bi započeti 2027., dok se početak gradnje novog stadiona očekuje 2029. godine
FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa
NIŠTA OD TOGA

FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa

Među 88 radova na natječaju za novi Maksimir našlo se i rješenje glasovitog studija Zaha Hadid Architects, čiji je prijedlog za stadion i sportski kompleks Svetice završio izvan pobjedničkog kruga, ali je zato privukao pozornost nakon objave na društvenim mrežama. ZHA je ured iza dva kineska stadiona nominirana za izbor Stadiona godine 2026., a pogledajte kako su zamislili novi dom Dinama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026