Bobanov skupi promašaj se oprostio od Dinama: 'Htio sam vam pokazati što mogu...'

Nastavila se totalna rasprodaja u Dinamu. Nakon Dejana Ljubičića i Sandra Kulenovića, Maksimir je napustio i španjolski veznjak Gonzalo Villar (27), koji je ljetos stigao za tri milijuna eura i predstavili su ga kao veliko pojačanje, ali nije se nametnuo u sastavu Marija Kovačevića.

Ostatak sezone provesti će na posudbi u španjolskom prvoligašu Elcheu, gdje je i započeo s nogometom, a klub iz La Lige će na kraju sezone imati opciju otkupa za 1,5 milijuna eura. Predstavili su ga na poluvremenu utakmice protiv Barcelone.

Španjolski nogometaš se od Dinama oprostio na društvenim mrežama.

- Dinamova obitelji! Želim vam svima zahvaliti na svoj podršci tijekom ovih mjeseci i poželjeti vam puno sreće u završnici sezone. Bila mi je velika čast igrati za vas i na svakoj utakmici slušati strast BBB-a. Dao sam sve od sebe da dobijem minute i pokažem vam što mogu, ali nogomet je ponekad takav. Samo ljubav - poručio je na odlasku.

Villar se ispostavio kao najveći promašaj Dinama ove sezone, na njegovom dolasku inzistirao je predsjednik Zvonimir Boban koji ga je platio tri milijuna eura. Odigrao je tek 15 utakmica, zabio gol i jednom asistirao, a na terenu je u svim natjecanjima proveo mizernih 429 minuta.

U studenom prošle godine, nakon poraza od Celte Vigo (3-0), javno je izrazio nezadovoljstvo manjkom minutaže. Bio je to trenutak koji je zapečatio njegovu sudbinu na Maksimiru.

- Ne dobivam baš puno minuta, mislim da zaslužujem puno više. Nije mi lako sjediti na klupi, ali pokušavam ostati skroman, naporno raditi i valjda ću dočekati minute - rekao je on.

Njegova izjava i ponašanje u svlačionici razljutili su sve u klubu, a pogotovo predsjednika Zvonimira Bobana koji ga je "oprao" na "Članskom danu" kada je odgovarao na pitanja navijača.

- Villar? Reagirao je kao povrijeđena frajlica, pi***sto! Odi kod trenera i reci mu! Ja nisam igrao u početku u Milanu. I odem direktno kod Capella, on mi kaže: "Marš van" i drugu utakmicu me stavi u igru. Reakcija Villarova je bila kriva, to ne treba raditi javno i zbog toga je dobio po lampi. Zato nije igrao ni minutu u Puli jer je disciplina bitnija - kazao je predsjednik Dinama, koji se sada riješio skupog promašaja.