Bobanov veliki projekt: Zbog te dvojice i cure Dinamo će biti avangarda nogometa u Europi!

Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban u intervjuu za službene klupske stranice, između ostalog, komentirao je i promjene u nogometnoj školi, na čije je čelo došao Španjolac Albert Capellas, koji ima iskustvo rada u Barceloninoj La Masiji, kao i na novi kamp koji bi trebao davati nove plave talente za prvu momčad.

- Dinamo je uvijek imao sustav i sjajne talente, dovodio je najbolje talente iz regije koji su postajali igrači. Ništa ne počinje s Capellasom ni Bobanom, škola Hitrec Kacijan je oduvijek bila sjajna i izbacivala puno talenata. Fenomeni se rađaju, njima je potreban samo sustav. Oni dobri i jako dobri kojima je nedostajalo da budu odlični, uz dobru metodologiju bi mogli biti odlični pa bi mogli biti u Dinamu. Nisu svi igrači za 20-30-40 milijuna, postoje i oni 2-4, 4-6, 6-8. Postoji masa igrača koji nisu dobili dovoljno dobru edukaciju zadnjih godina jer nije bila ta razina i Dinamo mora stremiti najboljem.

- Capellas je praktički pisao metodologiju rada u La Masiji, radio je tamo 12 godina, radio je s Guardiolom, sa svim najvećim talentima o čijem smo nogometu mogli uživati. Prošao je cijeli svijet, bio s Peterom Boszom u Borussiji Dortmund, u Vitesseu, Midtjyllandu, svugdje na svijetu. Čovjek koji ima ogromno nogometno znanje, ali iznad svega metodologiju najveće nogometne škole u malom prstu, Barcelonine. To je činjenica, to svi znamo. To nama treba biti uzor, ali ne opterećenje. Imamo i naš karakter i naše prednosti, identitet hrvatskog igrača i hrvatskih ljudi, Dinama kao kluba. To se sigurno može samo pridodati njegovoj priči o Barceloninoj metodologiji koju bismo htjeli implementirati koju će on, nadam se, implementirati u Dinamo.

Boban želi ujednačiti formaciju u svim uzrasnim kategorijama i da igrači znaju što igraju. Bit će to formacija 4-3-3.

- Htjeli bismo imati što kvalitetniju edukaciju igrača, da što više igrača izlazi bolji, da budu jasno definirane pozicije igrača. To je naš najveći problem i to me najviše smetalo. Dolaze nam igrači kojima nije jasna pozicija, posebno u veznom redu. Svi će više-manje morati igrati isti sustav. Ako netko dijete igra sedam godina u prvom sustavu i prva momčad igra u tom, valjda će mu se biti lakše prešaltati. Samo će mu biti brže i snažnije, naviknut će se na tu brzinu. Kažu da Barcelona na 2-0 i 3-0 igra isto, pa ne znaju drugačije! To su automatizmi godinama stvarani s metodologijom. Sustav je jedno, a metodologija drugo. Još će se dva Španjolca pridružiti Albertu. Ponosan sam na to da je prof. dr. Vučetić prihvatio poziv. Imamo i novu nutricionistkinju koja je dijete nevjerojatnih znanja. Strukturiramo klub koliko je god to moguće po najvišim nogometnim standardima u svijetu. Vjerujem da će naša škola Hitrec Kacijan u tri do pet godina biti avangarda na razini europskog nogometa. Ne zbog mene, nego ove dvojice i možda te cure. Možeš imati ideje, ali što ćeš bez drugih. Tko si bez drugih?

Za razvoj kluba bitna je infrastruktura. Novi stadion grade u Kranjčevićevoj, nakon toga slijedi i rušenje i izgradnja novog Maksimira, a "modri" planiraju i gradnju kampa na Borongaju.

- To je ključno. Ako Dinamo želi postati ozbiljan europski klub, bez infrastrukture to ne možeš. Na kraju krajeva, ne samo da opismenjuje, nego i daje financijsku stabilnost, stabilnost u razvoju, da se trenira u normalnim strukturama prilagođene najmodernijim nogometnim zahtjevima. Što se tiče kampa i omladinske škole, tu moram zahvaliti Vladi, predsjedniku Andreju Plenkoviću, rektoru Lakušiću koji su dali prvu podršku da možemo dobiti na dugoročno korištenje zemlju na Borongaju koja je bila stara kasarna, sad je Sveučilište. Znam da je bila kasarna jer smo kao klinci tamo išli igrati protiv vojnika, haha. Kako god, na tim terenima. Postoji dobra zemlja, to bi bilo sjajno da Dinamo može tamo izgraditi omladinsku školu s najmodernijim strukturama i zgradama, za klince koji su jako talentirani, a nemaju gdje živjeti, nemaju ekonomske mogućnosti pa im Dinamo mora omogućiti da žive u miru, u nečemu lijepom, da mogu tamo trenirati. Inače bi taj kamp bio otvoren svaki ponedjeljak s par osnovnih škola koji ga žele posjetiti, gdje bi ih dočekali naši prvotimci - kazao je Boban i dodao:

- Ideja je da Dinamo bude dio društva, da se ne zatvara, nego da se otvara. Da bude subjekt, a ne objekt. Da bude aktivan po nekim principima i vrijednostima koje treba živjeti, a koje duboko u sebi nosi. I kad je krenuo proljećarski pokret, Boysi i Velimir Zajec, sve su to jako dobro zapisali u točkama tog projekta koji je donio tako velik povijesni preokret, da na pravi način imamo naš klub. Te su točke jako precizne, ja se definiram kao čovjek Dinamova proljeća i sve ću napraviti da se te točke dogode. Već sam počeo, treba nešto vremena. Nadam se da će me ljudi istrpjeti, a nadam se da će biti i rezultata pa će me ljudi lakše trpjeti, barem moju poziciju i nas sve zajedno, ali i mene. Želja je da se taj kamp izgradi što prije.

- Velika zahvala gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću koji toliko voli Dinamo i u čijem će se mandatu napraviti dva stadiona u Zagrebu, što je senzacionalno. Uvijek smo govorili da je nemoguće da se nema jedan pravi stadion skoro u Hrvatskoj. Mađari su nam napravili onaj u Osijeku, i neka su, sretan sam zbog Osijeka i hrvatskog nogometa. To malo ide na sramotu svih nas, pa i onih koji su bili gore i mogli pomoći. Evo, sad se to sve događa, hvala Tomislavu na tome, toj vlasti, svaka čast. Mi ćemo se za godinu i pol dana preseliti na Kranjčevićevu i prvog dana kad se preselimo tamo, počet će se rušiti naš uvijek dragi Maksimir. Gradit će se, nadamo se, prekrasan novi stadion koji će dati klubu dugoročnu stabilnost na svaki način.