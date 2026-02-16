Senzacija u slalomu u Bormiju: Skijaš iz BiH ispisao povijest

Skijaši su u Bormiju vozili slalom, a zlatnu medalju osvojio je Švicarac Loic Meillard. Srebrni je bio Austrijanac Fabio Gstrein dok je brončana medalja pripala Norvežaninu Henriku Kristoffersenu. Naš Filip Zubčić jedini je izborio drugu vožnju, a slalom je završio na 13. mjestu.

Slalom je bio pun iznenađenja zbog otežanih vremenskih uvjeta pa tako olimpijski pobjednik u veleslalomu Lucas Pinheiro Braaten nije završio vožnju. Međutim, pravu senzaciju napravio je bosanskohercegovački skijaš Marko Šljivić.

Foto: Gintare Karpaviciute

Šljivić je slalom u Bormiju završio na 23. mjestu i ostvario drugi najveći rezultat u povijesti muškog skijanja u BiH na Olimpijskim igrama. Za vodećim Meillardom zaostao je 9.35 sekunde. Ovo mu je bio drugi nastup na ZOI, prije dva dana veleslalomsku utrku završio je na 39. poziciji.

Inače, najbolji rezultat muškog skijanja u BiH u povijesti Zimskih olimpijskih igra ostvario je Enis Bećirbegović u spustu 1998. godine. Bećirbegović je tada osvojio 21. mjesto.