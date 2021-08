Bili su brži, bolji, agresivniji, hitriji, organiziraniji, vrištao je bijesni trener Osijeka Nenad Bjelica nakon poraza od CSKA Sofije (4-2) u prvom susretu trećeg pretkola Konferencijske lige.

I bio je u pravu. Bilo je to blijedo izdanje osječke momčadi, možda i najgore otkako je Bjelica sjeo na klupu. Bugari su radili što su htjeli u napadu, utrpali četiri komada, a hrvatski klub je samo uz veliku sreću i dalje u igri za prolazak. Krajem prvog poluvremena Bugari su sami sebi zabili, a pogodak nade uoči uzvrata u Gradskom vrtu zabio je Mihret Topčagić u 93. minuti.

Bjelica je bio strašno razočaran igrom svoje momčadi, no nije sve tako crno. Nedjeljna pobjeda nad Hrvatskim Dragovoljcem (2-1) podignula je momčad i vidno oraspoložila šefa osječke momčadi. Opet je eksperimentirao, odmorio udarne snage za CSKA i dao priliku igračima s klupe. Za razliku od utakmice s Belupom (0-0), to je izgledalo jako dobro. Većina igrača iskoristila je minutažu i pokazala da Bjelica može računati na njih, no navijače veseli jako dobra forma njihovog španera.

Petar Bočkaj bio je maestralan. Imao je dvije asistencije, razigravao je momčad, probijao lijevu stranu. Ukratko, teren ga je bio pun. Prošle sezone bio je najbolji igrač Osijeka uz Ramona Miereza. Njegove teledirigirane lopte hranile su argentinskog napadača pa je na kraju s deset asistencija bio najbolji asistent lige. Pero Bombardero je u Osijek stigao prije četiri godine i do danas skupio 131 nastup uz 23 gola i 25 asistencija.

No, kao da se nešto dogodilo uoči nove sezone. Bjelica je tip trenera koji od igrača želi 200 posto na treningu. Totalno je nebitno koliko ste nadareni i koliko ste golova zabili, morate se ponovno dokazati. Na staroj slavi se kod njega ne živi. Na treninzima igrači zavrjeđuju njegovo povjerenje i mjesto u prvoj postavi, a očito je Pero Bombardero malo zavlačio pa je završio na klupi. Drugog objašnjenja nema jer takav igrač ne može samo tako ispasti iz prve postave.

U prvom susretu protiv Šibenika dobio je tek minutu, protiv Pogona nije ni ulazio u igru, a na Poljudu je protiv Hajduka na travnjaku proveo tek 21 minutu. Ispred njega su prilike dobivali Miloš, Bohar, Gržan... I to je očito bio trenutak kada je shvatio da se kod Bjelice ne živi na staroj slavi.

Zagrizao je žestoko na treningu, pokazao da gori od želje i vratio se u prvu postavu. U uzvratnom susretu protiv Pogona odigrao je više od sat vremena pa u remiju s Belupom cijeli susret.

Protiv CSKA Sofije opet je završio na klupi i odigrao u nastavku pola sata, ali Bjelica je očito shvatio da ne ide bez Pere. Odigrao je cijeli susret protiv Hrvatskog Dragovoljca i asistirao za dva kola. I gotovo vjerojatno kupio vizu za prvu postavu u uzvratu protiv CSKA Sofije. Želi se odužiti Bjelici, ali i navijačima. I dalje pamti onaj promašeni jedanaesterac otprije dvije godine upravo protiv bugarske momčadi. Tada je bio tragičar, a Osječani su ispali iz Europske lige.

Bočkaj je pravi primjer nogometnog romantika, španera zbog kojeg ljudi i dolaze na stadion. Krcat talentom i nogometnim vještinama, nikada ne znate kakav potez će izvući. On dođe i - špana. I “kaj bu - bu”. Ma pravi užitak ga je za gledati. Kada je u pravoj formi, radi što god poželi na terenu. No, problem je kada se probudi vrag u njemu, kako je jednom objasnio Bjelica. Tada ga je teško smiriti.

Osijek igrača poput njega nema i bilo bi šteta ostaviti ga da trune na klupi, ali Bjelica je s metodom 'bič-mrkva' napokon uspio obuzdati svoju uzdanicu.

- Imali smo iskrene, ne neugodne razgovore. I kad kritiziramo, nije da kritiziramo nego da pomognemo. Pero je shvatio da mu želimo dobro, radi na sebi, skinuo je par kila, hrani se i živi sportski. Nema nikakvih problema što se njega tiče i nadam se da će tako i nastaviti. On je jednostavan dečko, nekompliciran, ali ima nekog vraga u sebi koji ga izbaci iz tračnica. Mora to držati pod kontrolom, ali nekad tog vraga pretvori i u pozitivnu energiju na momčad i teren. Nije on prvi u karijeri kojeg imam takvog. Malo bič, malo mrkva, tako je s Perom. Postoje igrači koje stalno možeš bičem, neke stalno s mrkvom, a neke bič-mrkva, on je od tih, haha - kazao je Bjelica jednom prilikom.

Ta metoda opet bi mogla uroditi plodom jer Bočkaj igra sve bolje, a kao takav mogao bi biti velika Bjeličina uzdanica za uzvrat protiv bugarskog kluba. Osijek je bio neprepoznatljiv u prvom dvoboju. Falilo je agresivnosti, brzine, ma baš svega, kako je i rekao sam Bjelko. Za prolazak u play-off trebat će sve to, ali i raspoloženog španera Peru.