Bočkaj progovorio o nesreći koja ga je obilježila: Napravio sam skandal, nisam razmišljao

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Bočkaj progovorio o nesreći koja ga je obilježila: Napravio sam skandal, nisam razmišljao
Zagreb: Lokomotiva i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nekadašnji lijevi bek Dinama i Osijeka Petar Bočkaj pokušava oživjeti karijeru u Varaždinu, ali ozljede ga sprječavaju da uhvati natjecateljski ritam. Nakon sedam godina odlučio je popričati o incidentu iz 2019.

Nekadašnji igrač Dinama i Osijeka, a trenutačni član Varaždina Petar Bočkaj (29) bori se s ozljedama i nikako da uhvati konstantu igranja u HNL-u. Zadnji put zaigrao je za Varaždin 3. listopada 2025. u 9. kolu hrvatskog prvenstva. Odigrao je tek 16. minuta utakmice u Puli protiv Istre koju je Varaždin izgubio 1-0.

Sažetak Istra Varaždin 01:45
Sažetak Istra Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Javnosti je poznat zbog čestih nepodopština van terena, a najviše je odjeknula ona iz ožujka 2019. godine kad se zaletio u benzinsku crpku. Pobjegao je s mjesta nesreće, a imao je 1,86 promila alkohola u krvi. Zbog tog čina određena mu je uvjetna kazna u trajanju od dvije godine i zato mu je propao transfer u Sarajevo. U Denis Podcastu odlučio je sedam godina nakon nesreće otvoriti dušu i progovoriti o incidentu.

- Nemam tu previše za dodati. Ja sam bio taj koji nije razmišljao, bio sam mlad. Nije ni to isprika, napravio sam lošu stvar i žao mi je. Ja, moja obitelj, roditelji, mi smo prolazili kroz sve to i dobro smo izdržali koliko se o tome pričalo i koliko je negative bilo. Napravili smo veliku stvar, vratio sam se igrati, imao sam dobar ugovor i statistiku nakon toga. Nisam o tome previše pričao ni istupao. Prihvatio sam svoju krivnju i nesmotrenost, napravio sam veliki skandal u Hrvatskoj, a i šire.

Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Spomenuo je i kako suđenje još uvijek nije okončano te da ne zna koja će biti konačna presuda. 

- To je bilo loše za mene jer sam tad bio jedan od najboljih igrača u Osijeku, a možda čak i u ligi. Sebi sam napravio najgoru stvar. To što nisam igrao 10 do 15 utakmica zbog suspenzije moglo je biti i zbog ozljede ili nečeg drugog. Nisam htio izlaziti van jer ni dan-danas nitko ne zna što je bilo. Ne volim pričati o tome, nije gotovo ni suđenje. Ima puno činjenica koje se trebaju razmotriti i koje nisu razmotrene, neke su bile dobre, a neke loše.

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Lijevi bek je 2022. godine napravio transfer karijere kad je iz Osijeka prešao u Dinamo za 2,7 milijuna eura. U dresu 'modrih' odigrao je 47 utakmica, zabio sedam golova i devet puta asistirao. Ove sezone za Varaždin odigrao je osam utakmica i zabio jedan gol. U karijeri je još igrao za Zagorec, Inter Zaprešić, Maksimir i Lokomotivu. Za mlađe uzraste reprezentacije odigrao je pet utakmica i zabio gol.

