Bočkaj ususret Europi: Ljubimac navijača? Očito jesam, a nadam se da ću moći više od 60 minuta

Bilo je jako bitno da dobijemo tu utakmicu, dobro smo odradili svih 90 minuta. Sad smo napravili analizu i vidjeli gdje ima prostora za napredak, Ne smijemo se povući, bit će to utakmica gdje će domaćin imati više loptu u nogama, imat ćemo svoje faze igre. Moramo biti odlučniji u fazi napada da idemo po gol. Atmosfera će biti drugačija, pritisak je na domaćinu, drugačija utakmica, ali svi jedva čekamo četvrtak i nadamo se prolazu, započeo je najavu utakmice drugog pretkola Konferencijske lige protiv portugalske Santa Clare trener Varaždina Nikola Šafarić.

Iako su Portugalci u ovom dvomeču bili označeni kao favoriti, u prvom susretu su varaždinski nogometaši slavili s 2-1 (1-0). Golove su zabili napadači Ivan Mamut i Marko Dabro iz prekida - jedan iz penala, drugi iz slobodnog udarca. Varaždin je dominirao u susretu, a isti će igrači uz jedan dodatak na put prema Azorima.

- Pobjeda je digla samopouzdanje momčadi, pričalo se o Santa Clari koliko su jaki, financijski dobri, koliko vrijede, ali ne igraju novci nego momčad. Moramo se nadograđivati utakmicu po utakmicu. Maglica i Mamić nisu se oporavili, isti je sastav koji je bio prvu utakmicu, priključit ćemo Rufata Abdullazadu i to je to - objasnio je strateg i sportski direktor četvrte momčadi HNL-a pa se osvrnuo na protivnika:

- Nije nas Santa Clara ni malo iznenadila, kako smo pripremali utakmice i ostalo. Mi smo u jednom trenutku malo izgubili raspored i zato su preuzeli inicijativu - zaključio je Šafarić.

Varaždin: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, NK Varaždin - Santa Clara

Ono što mnogi igrači Varaždina još i danas nisu doživjeli, Petar Bočkaj (29) doživio je već na službenom debiju u novom dresu kad je doživio skandiranje svog imena s tribina. Podsjetimo, na stadion Varteksa stigao je nakon što je raskinuo ugovor s Dinamom.

- Odlično se osjećam, uklopio sam se odlično i domaći sam dečko. Ekipa me jako dobro prihvatila, sretan sam što sam došao ovdje. Prva utakmica bila je teška, pripremali smo se cijelo vrijeme na to da odigramo dobru utakmicu, da damo sve od sebe. Napravili smo dobre stvari, očekujemo isto u četvrtak - rekao je Pero pa se osvrnuo na tribine i na to koliko je spreman u ovom trenutku:

- Atmosfera je odlična. Ljubimac navijača? Očito da jesam, samo dajem sve od sebe i pokušavam pomoći što više momčadi. Nadam se da sam spreman za više od 60 minuta, dajem 100 posto, a koliko je to u ovom trenutku - nisam siguran. Je li 50, 60, 70 ili 80 minuta, nije bitno, bitno da ekipa djeluje.

Varaždin leti čarterom u srijedu u jutarnjim satima, a utakmica drugog pretkola konferencijske lige u gostima kod Santa Clare je na rasporedu u četvrtak, 31. srpnja, s početkom u 20 sati po našem vremenu.