Bogat sportski vikend: Evo gdje gledati finale Lige prvaka, FNC spektakl i male 'vatrene'

Pred nama je još jedan zanimljiv sportski vikend koji je i uvertira za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. U subotu ćemo saznati tko je prvak Europe, a na rasporedu je i FNC spektakl. U nedjelju mali 'vatreni' igraju Europsko prvenstvo, a protivnik im je Španjolska.

Finale Lige prvaka, 18 sati

U subotu 30. svibnja u Budimpešti je na rasporedu finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane titulu prvaka od prošle godine kada su u finalu razbili nemoćni Inter 5-0. Ove godine na putu do novog naslova stoje im 'topnici' koji nisu nikada osvojili Ligu prvaka. Najbliže su bili 2006. kada su došli do finala. Utakmica počinje ranije nego inače, u 18 sati umjesto u 21 po običaju.

Ova odluka donesena je kako bi se optimizirali logistika i organizacija na dan utakmice te omogućilo bolje iskustvo svim sudionicima - poručila je Uefa.

Foto: Kai Pfaffenbach

Što se izostanaka tiče, kod momčadi Luisa Enriquea ozlijeđen je Quentin Ndjantou, a upitan je nastup Achrafa Hakimija. Arteta ima dvojicu ozlijeđenih igrača, Bena Whitea i Mikela Merina, a upitno je hoće li nastupiti Christian Norgaard.

Utakmica počinje u 18 sati, a prijenos je na HRT 2 i Arena Sport 1.



FNC u Beogradu

Nakon spektakla u Zadru, FNC seli u Beograd. Borbe kreću u 19.30. Priredbu će otvoriti Luka Pisarić i Iago Silva u kategoriji do 61,2 kilograma. Glava borba večeri bit će ona između aktualnog prvaka Đanija Barbira i izazivača Aleksandra Ilića. Borbe se mogu gledati na platformi Voyo ili FNC.tv-u.

Boksački Memorijal D.P., Hrvoje Sep i Nika Gvajava | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Od hrvatskih predstavnika nastupit će Hrvoje Sep kojemu je ovo i debitantski nastup u MMA-u. Sep će se u beogradskoj areni boriti protiv Vase Bakočevića.

Hrvatska - Španjolska, Euro U-17

U nedjelju će se mali 'vatreni' susresti sa Španjolskom u posljednjem kolu grupne faze. Izabranici Marijana Budimira prvenstvo su otvorili porazom od Belgije (2-0), a onda su u zadnjoj utakmici pobijedili domaćina Estoniju (3-1). Za kraj grupne faze čeka ih dvoboj protiv Španjolske koji je na rasporedu u 13.30 sati, a prijenos je na RTL-u.

Hrvatska je treća na tablici s 3 boda, druga je Belgija s istim brojem bodova, ali boljom gol razlikom. Španjolska je prva sa šest bodova dok je Estonija posljednja. Malim 'vatrenima' za plasman u polufinale potrebna je pobjeda od barem dva razlike i kiks Belgije protiv Estonije.