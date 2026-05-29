Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE NA JEDNOM MJESTU

Bogat sportski vikend: Evo gdje gledati finale Lige prvaka, FNC spektakl i male 'vatrene'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Bogat sportski vikend: Evo gdje gledati finale Lige prvaka, FNC spektakl i male 'vatrene'
4
Foto: Marton Monus

Sportsku subotu obilježit će finale Lige prvaka PSG-Arsenal, dok FNC spektakl seli u Beograd. U nedjelju mali 'vatreni' jurišaju na polufinale protiv Španjolske

Admiral

Pred nama je još jedan zanimljiv sportski vikend koji je i uvertira za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. U subotu ćemo saznati tko je prvak Europe, a na rasporedu je i FNC spektakl. U nedjelju mali 'vatreni' igraju Europsko prvenstvo, a protivnik im je Španjolska. 

Finale Lige prvaka, 18 sati

U subotu 30. svibnja u Budimpešti je na rasporedu finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane titulu prvaka od prošle godine kada su u finalu razbili nemoćni Inter 5-0. Ove godine na putu do novog naslova stoje im 'topnici' koji nisu nikada osvojili Ligu prvaka. Najbliže su bili 2006. kada su došli do finala. Utakmica počinje ranije nego inače, u 18 sati umjesto u 21 po običaju. 

POGLEDAJTE POPIS Ovih 29 klubova osigurali su Ligu prvaka. Dinamo čeka lov
Ovih 29 klubova osigurali su Ligu prvaka. Dinamo čeka lov

Ova odluka donesena je kako bi se optimizirali logistika i organizacija na dan utakmice te omogućilo bolje iskustvo svim sudionicima - poručila je Uefa. 

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain
Foto: Kai Pfaffenbach

Što se izostanaka tiče, kod momčadi Luisa Enriquea ozlijeđen je Quentin Ndjantou, a upitan je nastup Achrafa Hakimija. Arteta ima dvojicu ozlijeđenih igrača, Bena Whitea i Mikela Merina, a upitno je hoće li nastupiti Christian Norgaard.

Utakmica počinje u 18 sati, a prijenos je na HRT 2 i Arena Sport 1


FNC u Beogradu

Nakon spektakla u Zadru, FNC seli u Beograd. Borbe kreću u 19.30. Priredbu će otvoriti Luka Pisarić i Iago Silva u kategoriji do 61,2 kilograma. Glava borba večeri bit će ona između aktualnog prvaka Đanija Barbira i izazivača Aleksandra Ilića. Borbe se mogu gledati na platformi Voyo ili FNC.tv-u.

Boksački Memorijal D.P., Hrvoje Sep i Nika Gvajava
Boksački Memorijal D.P., Hrvoje Sep i Nika Gvajava | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Od hrvatskih predstavnika nastupit će Hrvoje Sep kojemu je ovo i debitantski nastup u MMA-u. Sep će se u beogradskoj areni boriti protiv Vase Bakočevića.

SLAVONSKI BOKSAČ Tko je Hrvoje Sep? Prodao auto zbog OI-ja u Riju, sad debitira u MMA-u protiv Vase u Beogradu
Tko je Hrvoje Sep? Prodao auto zbog OI-ja u Riju, sad debitira u MMA-u protiv Vase u Beogradu

Hrvatska - Španjolska, Euro U-17

U nedjelju će se mali 'vatreni' susresti sa Španjolskom u posljednjem kolu grupne faze. Izabranici Marijana Budimira prvenstvo su otvorili porazom od Belgije (2-0), a onda su u zadnjoj utakmici pobijedili domaćina Estoniju (3-1). Za kraj grupne faze čeka ih dvoboj protiv Španjolske koji je na rasporedu u 13.30 sati, a prijenos je na RTL-u. 

Hrvatska je treća na tablici s 3 boda, druga je Belgija s istim brojem bodova, ali boljom gol razlikom. Španjolska je prva sa šest bodova dok je Estonija posljednja. Malim 'vatrenima' za plasman u polufinale potrebna je pobjeda od barem dva razlike i kiks Belgije protiv Estonije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik u listopadu je stao pred oltar i rekao 'da' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine. 'Bijeli' mu neće produžiti ugovor, tako da će napustiti Split

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026