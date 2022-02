Bojan Bogdanović bio je ponajbolji igrač utakmice u domaćoj pobjedi Utah Jazza protiv Golden State Warriorsa. Momčad iz Salt Lake Cityja slavila je s 111-85, a Bogdanović je ubacio 23 poena uz šest skokova, no to svejedno nije bila najbolja šuterska večer našeg košarkaša koji je iz igre gađao 7/16 (3/7 iza linije za tri poena).

Zanimljivo, Warriorsi su otvorili utakmicu serijom 13-0, no domaćin je već u prvoj dionici okrenuo u svoju prednost, a krajem treće četvrtine prelomio utakmicu. Najbolji u poraženom sastavu bili su Poole sa 18 i Curry sa 16 poena.

Chicago Bullsi došli su do 34. ovosezonske pobjede na gostovanju kod Charlotte Hornetsa (121-109), uz još jednu 'mid-range' seansu DeRozana, koji je završio utakmicu na 36 poena i LaVinea koji je ubacio 27 uz pogođenih 5 od 10 šuteva za tri. Najbolji kod Hornetsa bio je Ball s 33 poena, devet skokova i pet asistencija, a preko 20 poena ubacio je i Bridges (22), a blizu tog učinka bio je i Oubre (19).

U uzbudljivoj borbi za plasman u play off Portland Trail Blazersi slavili su protiv LA Lakersa sa 107-105. Bila je to tijesna utakmica u kojoj su momčadi rezultatski poravnate ušle u posljednju dionicu gdje je ponovno briljirao James (30 poena, sedam skokova, sedam asistencija), no Simonsovih 29, i Nurkićevih 19 poena i 12 skokova, očito je više vrijedilo. Lakersi su ostali na 26 pobjeda, Blazersi su došli do svoje 22.

Najučinkovitija utakmica večeri odigrana je u Sacramentu gdje su Kingsi slavili protiv Minnesota Timberwolvesa sa 132-119. Na toj je utakmici čak šest igrača došlo do 20+ poena, a najbolji među njima bio je Barnes sa 30 poena i osam skokova, dok je kod poraženih Russell ubacio 29 poena, uz četiri skoka i deset asistencija.