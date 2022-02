Nakon pet utakmica izbivanja LeBron James se vratio u momčad Los Angeles Lakersa i svojim 'triple-double' učinkom (29 koševa, 13 skokova, 10 asistencija) dao veliki obol u domaćoj pobjedi 122-115 protiv New York Knicksa ostvarenoj u produžetku.

Dok Jamesa nije bilo zbog otekline u koljenu, Lakersi su u pet utakmica doživjeli četiri poraza.

- On je nevjerojatan. Čini mi se da mu je odmor dobro došao. Nismo željeli da igra 39 minuta, ali i produžetak je na to utjecao - izjavio je trener Lakersa Frank Vogel nakon dvoboja u kojem je njegova momčad dvije minute prije kraja prvog poluvremena bila u zaostatku od 21 poena (47-68), da bi već u osmoj minuti treće četvrtine došla do prvog vodstva na utakmici (80-79).

Lakersi su do pobjede mogli i bez dodatnih pet minuta jer su na 1:17 minuta prije isteka osnovnog dijela utakmice imali +7 (110-103). No, tricama Evana Fourniera i RJ Barretta, koji je imao i jedno zakucavanje, Knicksi su uspjeli izboriti produžetak (111-111), nakon što je James promašio tricu za pobjedu. U dodatnih pet minuta Lakersi su momčadskim naporom nadigrali Knickse sa 11-4 i došli do 26. pobjede u sezoni (26-28).

Malik Monk je ubacio 29 poena za pobjednike, a Anthony Davis je imao 28 koševa, 17 skokova, četiri blokade i tri ukradene lopte.

Knicksi su se raspali u trećoj četvrtini, u kojoj su ubacili samo 13 poena. Za pobjedu im nije bilo dovoljno 36 koševa RJ Barretta, kao ni odličan učinak Juliusa Randlea koji je imao 32 poena, 16 skokova i sedam asistencija. Knicksima je ovo peti poraz u posljednjih šest utakmica.

Nakon poraza na gostovanju u Atlanti, pobjedničkim navikama vratila se najbolja NBA momčad u ovoj sezoni. Phoenix Sunsi (42-10) su u Washingtonu svladali Wizardse sa 95-80. U izbalansiranoj gostujućoj momčadi najbolji je učinak imao Deandre Ayton sa 20 koševa i 16 skokova. Chris Paul je ubacio 14 poena, a Cameron Johnson i Mikal Bridges su dodali po 12 koševa svaki, dok je Devin Booker ostao na 11, jer za veću učinak nije bilo potrebe, s obzirom na to da su Sunsi pred kraj treće četvrtine bili na +36.

Montrezl Harrell je bio najbolji u domaćoj momčadi sa 15 koševa, a Aaron Holiday je ubacio 11. Wizardsima je ovo peti uzastopni poraz na domaćem parketu, a osmi u posljednjih devet nastupa.

Aktualni NBA prvaci Milwaukee Bucksi su uvjerljivom pobjedom 137-108 u Portlandu započeli turneju od četiri gostovanja na Zapadu, na kojem ih očekuju još dvije utakmice u Los Angelesu te dvoboj protiv Sunsa u Phoenixu. Bobby Portis je u svojih 30 koševa ugradio šest trica, a Giannis Antetokounmpo je za pobjednike dodao 29 poena, devet skokova i šest asistencija. Ben McLemore i Anfernee Simons su postigli po 19 koševa, a Jusuf Nurkić je imao 11 poena i 10 skokova za Trail Blazerse koji su doživjeli peti uzastopni poraz.

Petu pobjedu u zadnjih šest utakmica ostvarili su Memphis Grizzliesi koji su slavili sa 135-115 na gostovanju u Orlandu. Prije utakmice je bilo upitno hoće li za goste zaigrati Ja Morant, ali je zaboravio na bolove u desnom stopalu te ubacio 33 koša uz sedam asistencija, pet skokova i dvije blokade. Steven Adams je bio bez promašaja i došao na rub 'triple-double' učinka sa 12 koševa, 11 skokova i osam asistencija. De'Anthony Melton je ubacio 16, a Ziaire Williams 11 poena za pobjednike. Kod Orlanda je najbolji bio Cole Anthony sa 22 koša.

Uvjerljivu pobjedu (104-86) ostvario je i Miami Heat na gostovanju kod Charlottea. Jimmy Butler je ubacio 27 poena, a Bam Adebayo doprinio sa 20 koševa i 12 skokova pobjedi Heata koji su domaće uništili u trećoj četvrtini postigavši 35, a primivši samo osam poena. Tyler Herro je za drugu uzastopnu pobjedu Miamija ubacio 19 poena.Terry Rozier sa 16 i Miles Bridges sa 15 koševa su bili najbolji kod Hornetsa koji su doživjeli četvrti uzastopni poraz.

Sacramento Kingsi su ostvarili drugu pobjedu u zadnja tri nastupa vodeći većim dijelom utakmice protiv Oklahoma City Thundera. Na kraju je bilo 113-103 za domaću momčad u kojoj je najbolji strijelac bio Harrison Barnes sa 24 koša. Moe Harkless je ubacio 18, a Davion Mitchell 17 koševa. Sjajnu rolu imao je razigravač Kingsa Tyrese Haliburton koji je uz 13 poena došao i do osobnog rekorda od 17 asistencija. Novak Thundera Josh Giddey je bio najbolji kod gostiju sa 24 koša, a Darius Bazley je ubacio 18 poena.