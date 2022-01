Prije samo 11 dana Bojan Bogdanović je utrpao 36 poena protiv Denvera, a Nuggetsi mu očito leže jer haubica se opet zagrijala nakon dvije ne baš dobre partije. Utah Jazz je pobijedio Denver (125-102) u gostima i stigao do 29. pobjede u 43 utakmice.

Nuggetsi su vodili cijelu prvu četvrtinu i - ugasili se. Jazzeri su mirno držali vodstvo, a onda početkom posljednje četvrtine razriješili sve dvojbe. Od plus pet su u kratkom razdoblju podignuli prednost na plus 14 i tu je priči bio kraj. Na kraju je ta razlika stala na plus 23.

Nikola Jokić odigrao je još jednu čudesnu utakmicu. Zabio je 25 koševa uz 15 skokova i 14 asistencija, ali jednostavno ne može sve sam. Momčad je oslabljena, fali čak sedam igrača. Čak se i dobro drže kroz utakmicu na krilima sjajnog Jokića, ali teško je izdržati cijelu utakmicu u takvom tempu. Posljednja četvrtina je ta u kojoj obično gube utakmice.

Utah Jazz s tim nema problema. Među brojnim raspoloženim igračima najbolji je bio Donovan Mitchell koji je utrpao 31 koš uz pet skokova, a sjajno je igrao i naš Babo koji je zabio 21 koš uz četiri skoka i pet asistencija. Na parketu je proveo 30 minuta uz šut 8-15.

Ovaj susret sjajno je došao našem reprezentativcu za dizanje samopouzdanja. U posljednje dvije utakmice nije briljirao, bilo je to ispod razine onoga na što nas je naviknuo, ali Beretta se opet zagrijala. Bojan je pokazao da mu Nuggetsi očito baš leže. Prije 11 dana zabio im je 36 koševa, a protiv iste momčadi je zabio i 48 koševa, što mu je najviše poena na jednoj utakmici otkako je stigao u NBA ligu. Bilo je to u svibnju prošle godine.

Svakako raduje Babina forma, a Jazzerima je ova pobjeda sjela u pravo vrijeme nakon četiri uzastopna poraza.

Vidjeli smo još dvije utakmice. Houston Rocketsi svladali su Sacramento (118-112) uz 23 koša Portera, a poražene je predvodio Hield s 27 poena. U izostanku Stepha Curryja, Minnesota je slavila protiv Golden Stea (119-99). Towns je utrpao 26 koševa uz 11 skokova, a Poole je predvodio Warriorse s 20 koševa.

U noći s nedjelje na ponedjeljak igrale su se tek dvije utakmice, no danas Europljane čeka praznik košarke. Zbog obilježavanja dana Martina Luthera Kinga, na rasporedu je 13 utakmica, od čega će se njih šest igrati u pristojno doba po srednjoeuropskom vremenu. Prvi na scenu stupaju Boston Celticsi koji kod kuće igraju protiv Pelicansa od 18.30.