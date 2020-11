Bogdanovi\u0107 je dosad nastupao za Sacramento Kingse, a trenuta\u010dno je za\u0161ti\u0107eni slobodni agent.\u00a0

To zna\u010di da iako je on pristao na ponudu Hawksa koja iznosi \u010dak 72 milijuna dolara na \u010detiri godine, on ne mora zavr\u0161iti u Atlanti po\u0161to Sacramento Kingsi imaju pravo izjedna\u010diti tu ponudu kroz 48 sati. Ako je izjedna\u010de, Bogdan se mora vratiti u Sacramento.

Ako Kingsi izjedna\u010de ponudu, Bogdanovi\u0107 bi u prvoj sezoni imao klauzulu koja zabranjuje razmjene te ne bi mogao promijeniti mom\u010dad u prvoj sezoni novog ugovora.

Zanimljivo je kako je gotovo identi\u010dnu ponudu pro\u0161log ljeta od Utah Jazza dobio i Bogdanov prezimenjak, hrvatski ko\u0161arka\u0161 Bojan Bogdanovi\u0107. On je za Utah potpisao na \u010detiri godine za 73 milijuna dolara.

Atlanta se nevjerojatno poje\u010dala u protekla dva dana te su jezgri mom\u010dadi koju \u010dine Trae Young i John Collins dodali jo\u0161 i krakatog brani\u010da Krisa Dunna, legendarnog Rajona Ronda te\u00a0iskusnog talijanskog strijelca Danila Gallinarija.