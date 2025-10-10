Obavijesti

Bojković se vraća u Varaždinu protiv iskusnog borca iz Belgije

Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Jedan radi laku kategoriju do 70 kg, drugi uglavnom velter do 77 kg pa će se  naći negdje između u dogovorenoj kategoriji, tzv. catchweightu do 73 kilograma

Nakon prvog poraza u karijeri kojeg je doživio pred domaćom publikom u Beogradu u svibnju, jedan od najtalentiranijih MMA boraca Balkana vraća se u kavez. Na FNC-u 25 u Varaždinu Marko 'Skullcrusher' Bojković (24, 8-1).

Kako je i sam rekao, poraz od Miloša 'Cobre' Janičića (28. 18-3) nokautom u drugoj rundi, vratio ga je na 'tvorničke postavke' i nakon toga je ponovno postao gladan dokazivanja, a priliku za to imat će već 29. studenog i to protiv opasnog protivnika. 

S druge će mu strane stajati iskusni belgijski borac Donovan Desmae (33, 19-10) koji stiže u nizu od dvije pobjede u MMA-ju, a posljednji je meč imao u boksu bez rukavica krajem kolovoza kad je izgubio jednoglasnom sudačkom odlukom od Jedrzeja Durskog.

Jedan radi laku kategoriju do 70 kg, drugi uglavnom velter do 77 kg pa će se  naći negdje između u dogovorenoj kategoriji, tzv. catchweightu do 73 kilograma.

