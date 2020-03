Boksači se vratili iz Londona s korona virusom: Uh, nije lijepo

Jedan je naš član pozitivan na korona virus. A to znači da sam vjerojatno zaražen i ja i ostali članovi reprezentacije, što baš nije lijep osjećaj.

Rekao je to Tomo Kadić, trener Boksačkog kluba Gladijator i jedan od trenera koji je bio u Londonu na kvalifikacijama za Olimpijske igre. Koje su počele, pa je nakon dva dana odlučeno da se održavaju bez publike, pa su potom i usred natjecanja prekunte.

Kadić se, kao i svi iz delegacije, nakon Londona našao u samoizolaciji, a potom je preko društvenih mreža otkrio:

- Danas sam iščekivao rezultate testiranja na koronu jednog našeg kolege iz reprezentacije koji se išao testirati. Javili su mu da je pozitivan. Samim time sam vjerojatno i ja, kao moguće i ostali kolege iz reprezentacije. To nije baš lijep osjećaj. Ne bojim se to reći jer želim sve potaknuti da shvate da je situacija ozbiljna. Nemate se pravo kockati sa životima nečijih djedova i baka ili nekome drugome uskratiti priliku da vidi svoje najdraže samo zato što vi na to gledate drugačije. Ja sam ovo shvatio vrlo ozbiljno i tako sam se postavio čim smo došli iz Londona - rekao je.

On je u London išao kao trener Tonija Filipija.

- U Londonu sam tražio maske, nije ih bilo. Kad smo tamo otišli, nismo imali ništa osim onog što smo si sami ponijeli. Nikakve maske ili dezinfekcijske gelove. Ništa nas nije čekalo niti od strane organizatora. Svjesno smo otišli na te kvalifikacije, napraviti rezultat, razveseliti sve nas i potvrditi uloženi trud. Išlo smo svojevoljno, ali vratili smo se s jednim velikim razočaranjem u hrvatske institucije i u Savez. Ja znam da će mi se ovo obiti o glavu, ali moram reći jer sam pošten čovjek. Pokušavam biti korektan, volim ovaj sport i želim mu doprinijeti. Riskirao sam svoje zdravlje, svjestan da će mi se ovo dogoditi. Nije me sramota reći da sam popio pet piva na dan kad sam saznao da su otkazane kvalifikacije, jer sam bio svjestan što me čeka kad se vratim. Bilo mi je muka od svega. Žao mi je samo što nismo napravili rezultat kad smo već otišli gore i zarazili se. Barem neki od nas, jer nas nekoliko ima simptome, uključujući i mene.

Ogorčen je na Hrvatski boksački savez.

- Institucije nisu mislile na nas. Ja sam uputio jedan apel da bi nas trebalo zaštititi i osigurati nam barem neki prijevoz. Neke države su slale avione po svoje reprezentacije, upravo zbog toga što su bili u ugroženim dijelovima. Nas su smjestili u obični avion. Ljudi oko nas su bili zamotani, mi nismo. Nismo kupili maske, možda niti nismo sve ozbiljno shvatili.

- Mislili smo kako nismo nikoga dirali i to je u redu, ali nitko nas nije niti pravilno uputio. U apelu sam tražio da nam osiguraju testiranje na aerodromu, nakon čega bismo mogli nastaviti svoj život i otići u samoizolaciju bez prevelike brige. Hrvatski boksački savez nije stao iza nas. Oni vole samo doći i slikati se kad se vratimo s medaljama. To kažem jer to mislim.

- Razočaran sam jer nisam dobio niti poruku kad smo sletjeli niti do danas. Nitko nije pitao kako smo, jesmo li u redu i je li nam što treba. Ja nisam dobio nikakvu takvu poruku, u ime mojih kolega ne želim niti mogu govoriti. U mailu sam tražio da nam osiguraju barem siguran prijevoz do naših domova, kako ne bi nikoga drugog zarazili. Dobio sam odgovor kako oni to ne rade, kako boksači inače sami odlaze kućama i kako se trebamo snaći. Zamislite to. Dolazite iz takve situacije i ako dođete među obitelj oni ne mogu više nigdje, kao niti vi. Onda sam shvatio da smo ostali sami kao i bezbroj puta do sada.

- Uvijek smo bili sami uz ljude koji vole ovaj sport. Takozvane male ljudi koji nemaju neke velike mogućnosti. Ja ovo moram reći, iako sam siguran da će mi se obiti o glavu, no moja savjest je čista. Razočaran sam što nisu mogli poslati kombi po nas, samo da sve članove reprezentacije dovedu do njihovih domova. Sedam sati im je trebalo da odgovore na taj mail i kažu da ništa od toga. U dogovoru s kolegama sam na kraju organizirao naš klupski kombi. Ova korona nije za šalu. Ne zbog nas, zbog drugih. Možda smo dobili koronu u avionu, to ne možemo znati. Smiješno, žalosno i demotivirajuće je da moram prolaziti kroz ovo. Sve sam na kraju odvezao do njihovih domova ili automobila. I svi smo svjesni situacije, u samoizolaciji smo i čujemo se svaki dan.

- Ovo nije šala i moramo pristupiti ozbiljno. Ne bojim se za sebe. Danas nemam temperaturu, nadam se da neću niti sutra. Možda ću se testirati. Ako sam pozitivan na koronu, izborit ću se za sebe. Hvala svima na porukama. Dani mi brzo prolaze. Pokušat ću vas motivirati treninzima. Nemojmo paničariti i napraviti nervozu, ali moramo biti svjesni da moramo ozbiljno pristupiti. Moramo imati jedno zajedništvo i moramo biti svjesni da naše institucije na visokoj razini rane dobro. Nažalost, one na nižoj razini ne rade dobro. Morao sam to reći jer sam razočaran, ali sam i ponosan nakom što sam vidio ovakvu razinu zajedništva nakon potresa. Morate vjerovati jedni u druge. Budimo promjena u društvu.