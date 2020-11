Hardy je jedna od najpoznatijih ameri\u010dkih boksa\u010dica, s 22 pobjede i samo jednim porazom u svojoj profesionalnoj karijeri.\u00a0

Boksačica napala Hearna: Ne zaslužujemo istu plaću kao muškarci? Pa kako se usuđuješ!

Američka boksačica Heather Hardy napala je britanskog promotora zbog izjave da boksačice ne mogu očekivati jednaku plaću budući da komercijalna vrijednost tih borbi nije ista kao kod muškaraca

<p>Najbolja američka boksačica <strong>Heather 'The Heat' Hardy </strong>(38)<strong> </strong>udarila je po najpoznatijem boksačkom promotoru <strong>Eddieju Hearnu </strong>nakon što je britanski promotor iznio svoja razmišljanja o plaćama u ženskom boksu. </p><p>U intervju za IFL TV, Hearn je uskladio svoje poglede s onima jedne od svojih boksačica, Ramale Ali, rekavši kako ženske borkinje ne mogu očekivati jednaku plaću kao muški boksači s obzirom da komercijalna vrijednost borbi nije ista.</p><p>Međutim, Hardy, koja je bila MMA borkinja u Bellatoru prije nego sto se okrenula boksu, optužila je Hearna da je problem stavio na leđa ženskih boksačica.</p><p>"Ovo je tako zlostavljački. On praktički govori 'cure ovo je vaš problem'. Kako se je*eno usuđuje. Kojim muškarcima je dao to obrazloženje? Žao mi je, ali neću ovo pustiti. Je*eno odvratno. Eddie Hearn smisli nešto bolje" - napisala je na Twitteru.</p><p>Hardy je jedna od najpoznatijih američkih boksačica, s 22 pobjede i samo jednim porazom u svojoj profesionalnoj karijeri. </p><p>Razumljivo je zbog čega je boksačica strastvena oko teme plaća u svojoj profesiji, međutim, napala je promotora koji ove subote ima priredbu na Wembleyju na kojoj su tri naslovne borbe ženske borbe za svjetsku titulu. </p><p>Hearn je za iFL TV izjavila kako je nedavno vidjela nekoliko twitova o ženskim plaćama u boksu, referirajući se na objavu Ramale Ali u kojem kaže kako boksačice ne mogu očekivati jednaku plaću budući da komercijalna vrijednost tih borbi nije ista kao kod muškaraca. Zamolila je da se podrži priredba 14. studenog jer nitko nije učinio više za ženski boks od Matchrooma.</p><p>- U konačnici moramo promijeniti borbe svjetskog prvenstva kako bi im komercijalni ekvivalent bio na razini britanskih ili europskih borbi za muškarce te im tako pokušati dati istu razinu komercijalne vrijednosti i kredibiliteta koju uživaju muške borbe. Tek tada možemo zaista krenuti naprijed - zaključila je Hearn. </p><p><br/> </p>