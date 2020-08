Alen Babi\u0107 i Filip Hrgovi\u0107 su nekada bili timske kolege, a danas su neprijatelji. Sve se promijenilo nakon \u0161to je Hrgovi\u0107 prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, koji je ujedno i Babi\u0107ev trener, a nakon toga su krenula brojna prepucavanja na relaciji Pijetraj - Hrga.\u00a0

Hearn poručio Babiću: Smiri se, treba ti još deset mečeva da dođeš do borbe s Hrgovićem

To je velik meč dvojice Hrvata. To bi se trebalo održati na nekom od stadiona. To je velika stvar. Ali, slušajte, Filip Hrgović borac je za vrh svijeta, poručio je slavni promotor...

<p>Nakon 7. prosinca i velike pobjede nad Ericom Molinom, Hrgine šake miruju i čekaju novog protivnika. A kada će se on znati, to još nije poznato...</p><p><strong>Filip Hrgović</strong> (28) je još prije mjesec dana najavio kako je njegova sljedeća borba 26. rujna u SAD-u, ali službene potvrde još nema. Naravno, razlog je korona virus koji i dalje hara Amerikom, a pitanje je hoće li uopće doći do borbe. Dok se nagađa tko će biti njegov protivnik, u ring bi s njim najradije hrvatski boksač<strong> Alen Babić</strong>. (29).</p><p>On je u subotu pobijedio Shawndella Wintersa i ušao u TOP 70 teškaša svijeta pa poručio da želi borbu protiv Hrge, po pitanje je kada će se to dogoditi. Jedan od najvažnijih ljudi u boksu i najveći promotor na svijetu Eddie Hearn poručio je Babiću da mora prvo pobijediti još barem 10 boksača kako bi se uopće borio s Hrgovićem.</p><p>- To je velik meč dvojice Hrvata. To bi se trebalo održati na nekom od stadiona. To je velika stvar. Ali, slušajte, Filip Hrgović borac je za vrh svijeta. Svakako jedan od TOP 10 teškaša, možda i po vještini TOP 5. On se mora boriti protiv Daniela Duboisa. To bi bio sjajan meč između dva mlada teškaša. No vratimo se na Babića i Hrgovića. Ne bih to rekao Babiću u lice, ali, smiri se, trebaju ti još desetorica prije Hrgovića - kazao je Hearn za Boxing Social.</p><p>Alen Babić i Filip Hrgović su nekada bili timske kolege, a danas su neprijatelji. Sve se promijenilo nakon što je Hrgović prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, koji je ujedno i Babićev trener, a nakon toga su krenula brojna prepucavanja na relaciji Pijetraj - Hrga. </p><p>- Hrgović me napadao i vrijeđao nekoliko puta, a ja to ne zaboravljam. Bili smo se vidjeli u restoranu prije par mjeseci. Pitao me tada što se to piše u medijima. Pitao sam ga što želi, a on me pitao zašto govorim o njemu. Rekao sam da mogu govoriti što želim i da ne može ništa protiv toga. On mi je tada rekao da sam 1500. boksač svijeta. Sada sam Top 60, što sad? Mogu li ga sad dobiti - rekao je Babić nakon meča - rekao je Babić nakon pobjede nad Wintersom. </p><p>On je u subotu Engleze oduševio sa svojim atraktivnim stilom kojim što prije želi završiti protivnika i uvijek traži nokaut, ali morat će još pričekati na veliki hrvatski obračun. Babić je u profesionalnom boksu odradio tek četiri borbe, a Hrgović je na deset borbi. I sasvim je jasno da Hearn traži nekog drugog borca koji ima više mečeva u profesionalnom boksu. A čini se da je izbor pao na Daniela Duboisa (23)</p>