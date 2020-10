Babi\u0107 je, pak, deklasirao Irca Nialla Kennedyja (36). Sudac je me\u010d prekinuo u tre\u0107oj rundi. \u010cinilo se da je Alen nakon me\u010da bio dosta samokriti\u010dan.

<p>Sjajnu boksačku priredbu gledali smo u nedjelju navečer. Organizirao ju je u <strong>Milton Keynesu</strong> glasoviti menadžer i promotor Eddie Hearn. U ringu smo vidjeli i <strong>dva </strong>hrvatska aduta.</p><p>Hrvatski boksač u poluteškoj kategoriji, <strong>Marko Čalić</strong> (33), izgubio je prvi meč u profesionalnoj karijeri protiv britanske zvijezde, ganskog boksača <strong>Joshue Buatsija</strong> (27), bacanjem ručnika iz svoga kuta u sedmoj rundi. Činilo se na prvu, prerano bačenim ručnikom, ali... Buatsi je nakon meča kazao kako je Čaliću pukla čeljust.</p><p>- Ne, ne, puknula mu je jagodična kost na tri mjesta, ali puknula je i Buatsiju! Odmah se to vidjelo ispod njegova lijevog oka - javio nam se<strong> Alen Babić</strong> (29), hrvatski teškaš, koji je boksao na istoj priredbi.</p><p>Babić je, pak, deklasirao Irca <strong>Nialla Kennedyja</strong> (36). Sudac je meč prekinuo u trećoj rundi. Činilo se da je Alen nakon meča bio dosta samokritičan.</p><p>- Ma nisam bio toliko samokritičan. Nažalost, Niall mi nije mogao ozbiljnije parirati. Pa ja sam s tim čovjekom mogao boksati na 60 posto do osme runde, ali to nitko <strong>ne želi</strong> gledati. Ljude zanimaju nokauti, zanima ih moj stil boksa - objasnio je Babić.</p><h2>'Sljedeći je Tom Little'</h2><p>Mnogi smatraju da Babić neće moći parirati najboljima, da mu nedostaje tehnike.</p><p>- To su priče, pa znam ja i tehnički boksati, ali, ljudi, to nitko ne želi gledati. U boks sam donio nešto novo, zato i imam toliko navijača, u Engleskoj me obožavaju. Podijelio sam hrpu autograma, potpisa, slikao se s ljudima. Moji navijači zovu se 'Savageova vojska'. </p><p>Babić dominira u svijetu profesionalnog boksa, ušao je među 50 najboljih teškaša svijeta, ima pet pobjeda, svih pet nokautom... Što je sljedeće?</p><p>- Uh, prvo ću se dobro odmoriti. Par dana u Zagrebu pa par dana u Rovinju. Jedva čekam doći među svoje ljude u Istru. Nema ljepšeg osjećaja, nego kad ti netko plati kavu, kad sjedne i želi popričati s tobom, potapšati te po leđima ili ti dati ruku. Živim za to, živim za navijače, zbog njih riskiram teške ozljede u ringu. Nisam čovjek 'od novca' - kaže hrvatski teškaš pa dodaje:</p><p>- Za dva tjedna idem kod <strong>Dilliana Whytea</strong> u Portugal na sparing-kamp. Do kraja godine svakako ću odraditi neki meč. Moj sljedeći protivnik trebao bi biti<strong> Tom Little</strong> (Britanac kojeg je Hrgović pobijedio prije dvije godine, op. a.), boksat ću na istoj priredbi kao Whyte. Tom je super tip, prijatelji smo i izvan ringa, a Sky je već počeo dizati 'hype' oko te borbe. </p><h2>'Hrgović mi je dosadan, ne volim ga'</h2><p>Kad smo već kod Skyja, nedavno su počeli 'nabrijavati' priču oko borbe Filipa Hrgovića i Babića.</p><p>- Kažu da stalno pričam o njemu, ali meni je on dosadan, ne želim previše o njemu. Ali moram, kad me stalno pitaju za njega. Svi znaju da ga ne volim.</p><p>Moramo pitati, ljude očito to zanima, priča je zanimljiva.</p><p>- Naravno, zato i odgovaram na ta pitanja. Ljudi žele vidjeti taj meč, a ja nemam ništa protiv. </p><p>Što su na razbijanje Kennedyja rekli Eddie Hearn i Whyte.</p><p>- S Hearnom sam se čuo porukama, ne znam jeste li čuli, ali ima koronu. Čestitao mi je na borbi, oduševljen je, obožava moj stil boksa. I moram reći, oduševljen je Čalićem. Ja sam jamčio za Čalića i baš mi je Hearn rekao da je prezadovoljan njegovom borbom, nadam se da će mu opet pružiti priliku - kazao je Babić za kraj.</p>