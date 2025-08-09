Obavijesti

Boksački svijet u šoku: Japanac preminuo od posljedica borbe

Piše HINA,
Svjetska boksačka organizacija (WBO) i Svjetska boksačka konfederacija (WBC) odale su počast boksaču, koji je imao osam pobjeda, dva neriješena rezultata i dva poraza

Japanski boksač Shigetoshi Kotari preminuo je od teških ozljeda glave zadobivenih u borbi za naslov regionalnog prvaka u superperolakoj kategoriji protiv Yamato Hate prije tjedan dana u Tokiju.

Kotari, 28-godišnji boksač, preminuo je u petak od ozljeda zadobivenih u borbi za naslov prvaka u superperolakoj kategoriji Orijentalne i pacifičke boksačke federacije (OPBF) u Tokiju 2. kolovoza. Borba je završila neriješeno.

Nakon borbe prevezen je u bolnicu u Tokiju i podvrgnut je hitnoj operaciji mozga zbog subduralnog hematoma, stanja u kojem se krv nakuplja između lubanje i mozga.

Japanska boksačka komisija priopćila je da je Kotari jedan od dva borca koji su podvrgnuti operaciji mozga nakon svojih borbi iste večeri, nakon što je Hiromasa Urakawa podvrgnut kraniotomiji nakon nokauta u perolakoj kategoriji.

Japanska boksačka komisija objavila je da će se odsad sve borbe za naslov prvaka Orijentalne i pacifičke boksačke federacije održavati u 10 rundi umjesto u 12.

Svjetska boksačka organizacija (WBO) i Svjetska boksačka konfederacija (WBC) odale su počast boksaču, koji je imao osam pobjeda, dva neriješena rezultata i dva poraza.

