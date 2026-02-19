Kovačević o slaboj točki: 'Glupo je pitanje, ne bih odgovarao. Bilo je bolje, nije sve tako crno'

Baš kao ranije ove sezone Real Betis i Celta Vigo, Genk se prošetao Maksimirom i slavio 3-1 protiv Dinama u prvoj utakmici doigravanja Europske lige.

Razočarali su dinamovci, koji su ušli u utakmicu poprilično bojažljivo, a opet su sami sebe kažnjavali naivnim pogreškama. Da nije bilo Dominika Livakovića, razlika je mogla biti i još veća. Jasno je kako će 'modrima' trebati čudo za prolazak u osminu finala.

Trener Mario Kovačević razočaran je došao pred novinare. I on je svjestan da njegovu momčad čeka nemoguć zadatak na gostovanju u Genku.

Je li Dinamo pokazao previše respekta prema protivniku? I vi ste u najavi rekli da idete na pobjedu, ali to nismo vidjeli na terenu?

- Pa neću u najavi reći da ćemo izgubiti. Moglo je i drugačije završiti. Nažalost, nakon 20 minuta bilo je 2-0 za njih, primimo iz prvog prekida. Bili su življi, morali smo bolje reagirati na prekidu. Počeli smo griješiti i sve se okrenulo na njihov mlin. Bili smo brzopleti, presijecali su nas i napravili dobru kontru za drugi gol. Poslije drugog gola se nismo predali, dominirali smo krajem prvog dijela pa na kraju i zabili. Htjeli smo izjednačiti i okrenuti u drugom poluvremenu, dominirali smo, ali nije bilo dobro zadnjih deset minuta i Genk je to iskoristio.

Zagreb: Dinamo poražen od Genka konačnim rezultatom 3:1 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon gola u prvom poluvremenu izgledalo je kao da bi moglo biti bolje, ali u nastavku ste ostali bez udarca u okvir gola?

- Veliki dio drugog dijela smo dominirali, ali nismo bili konkretni, nismo došli u situacije koje smo htjeli. Morali smo biti agresivniji, došli bismo na 30 metara od njihova gola pa ih ne bismo teže ugrozili. Oni su se obranili i iskoristili tu kontru u zadnjoj minuti. Napravili smo sve promjene, htjeli smo nešto promijeniti, ali nakon toga smo izgubili i dominaciju u posjedu.

Vjerujete li u prolaz?

- Vjerujem, vjerovao sam i danas, uz dužno poštovanje prema njima. Dobri su i kvalitetni, ali vjerujem, zašto ne? Pokazali smo da možemo s njima, oni su u prednosti bili i zabili te golove, ali vjerujem da možemo do pozitivnog rezultata.

Peti poraz u Europi ove sezone. Protiv jačih protivnika ste bili nemoćni?

- Nismo bili dobri u ranijim utakmicama. Danas smo izgubili, ali bilo je puno bolje. Boli me što tako lagano primamo golove, pogotovo nakon prekida koji je usmjerio utakmicu. Teško je, moramo biti puno bolji. Iskusna smo momčad, Europa ne prašta ovakve pogreške.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sergi Dominguez igra loše u posljednje vrijeme, napravio je i danas kardinalnu pogrešku. Je li vrijeme da priliku dobije netko drugi?

- Glupo vam je pitanje, ne bih na to odgovarao. Zadnjih nekoliko utakmica u HNL-u protivnik nam nije zapucao na gol... On je odličan igrač, jasno je i njemu da mora bolje reagirati. Mlad je i popravit će to.

Dion Drena Beljo propustit će uzvrat zbog žutih kartona. Koliko će biti teže bez njega?

- Zabio je i danas, sigurno će biti teže, ali imamo tu Bakrara. Danas je ostao na klupi zbog svježine. Beljo će nam nedostajati, ali sad nam je najbitniji Varaždin pa ćemo poslije toga o Genku.

Je li nedostajalo agresivnosti, žute kartone ste dobili zbog prekršaja na njihovoj polovici?

- Najviše me srce boli zbog toga, koliko god je protivnik dobar, moramo biti agresivniji i brži. Kad smo bili takvi, utakmica je bila pod našom kontrolom. Možda smo mogli napraviti prekršaj i prije te posljednje kontre i trećeg gola. Jako puno griješimo i takva momčad to koristili. Vjerovao sam da će biti bolje, i bilo je, nije sve tako crno, pokazali smo da možemo s njima.