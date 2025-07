Bolna ispovijest legendarnog košarkaša: 'Jednu noć nazvao sam suprugu. Nisam htio živjeti'

Uslijed velikog pritiska, stresa i očekivanja, mnogi sportaši imaju problema s mentalnim zdravljem, ali zbog predrasuda u javnosti o ovom problemu, boje se otvoreno pričati o tome.

Legendarni španjolski košarkaš Ricky Rubio (33) jedan je od onih koji je skupio hrabrost i izašao u javnost kako bi ukazao na ovaj problem. Završio je karijeru zbog psihičkih problema, sve je kulminiralo 2023. godine na pripremama za Svjetsko prvenstvo.

- Unutra sam osjećao neku čudnu nelagodu. Kada sam se pogledao u ogledalo, znao sam da nešto nije u redu. Jedne noći, dok sam bio u hotelu, pomislio sam: ‘Ne želim više nastaviti, ne samo s košarkom, nego ni sa životom.’ Iako imam obitelj i sina, na trenutak sam se osjećao potpuno izgubljeno. Osjećao sam se kao da umirem i da moj život nema smisla. Nazvao sam suprugu u panici i zamolio je da mi pomogne spakirati stvari jer to nisam mogao sam učiniti - otkrio je on.

Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net

Bio je to trenutak kada je shvatio da se mora posvetiti svome mentalnom zdravlju. Jako dugo se borio s tim, čak i u najljepšim trenucima karijere, kao što je recimo onaj kada je 2019. godine predvodio Španjolsku do naslova svjetskog prvaka, a on sam osvojio je MVP nagradu.

- Dok sam primao tu nagradu, mislio sam: ‘Ja nisam dostojan ovoga. Ja sam prevarant.’ Imao sam osjećaj kao da će mi netko uskoro oduzeti sve moje moći, kao u filmu Space Jam. Bio sam kao robot koji si nije smio dopustiti nikakve pogreške.

Rubio se umirovio u kolovozu 2023. godine dok je bio član Cleveland Cavaliersa, a tijekom NBA karijere je igrao za Minnesota Timberwolvese, Utah Jazz i Phoenix Sunse. U NBA ligu je došao iz Barcelone za koju je igrao dvije sezone i osvojio Euroligu 2010., a prije toga je četiri sezone proveo u Joventutu iz Badalone, s kojim je 2008. bio pobjednik Eurokupa. Prije godinu dana vratila mu se ljubav prema košarci, odjenuo je dres Barcelone, ali potrajalo je to tek nekoliko mjeseci. Shvatio je da još nije vrijeme za povratak.

Foto: Swen Pförtner/DPA

- Volio bih igrati košarku, ali ne kao Ricky Rubio. Želim igrati, ali jednostavno ne mogu. Dajem sve od sebe da vidim je li to moguće. Svaki dan postaje jasnije što će biti.

S velikim pritiskom koje nosi sport, susreo se prvi put kada mu je bilo tek 14 godina. Tada su ga priključili prvoj momčadi Joventuta.

- S 14 godina niste spremni za taj svijet. Nitko nije. Medijski pritisak je ogroman, a iza svakog naslova stoji osoba koja nema izgrađene temelje da izdrži ovaj nemilosrdni svije.

Najteže mu je bilo kada je Srbija 2010. godine izbacila Španjolsku iz četvrtfinala SP-a. Miloš Teodosić pogodio je tricu za pobjedu u posljednjim sekundama.

- Smatrao sam sebe odgovornim. Potpuno sam se slomio i otišao sam plakati sam u WC da me nitko ne vidi.