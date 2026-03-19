JE LI U TRAVNJAKU PROBLEM?

Bolnica u Madridu: Real ostao i bez prvog golmana, ne nazire se kraj kalvariji s ozljedama...

Piše Petar Božičević,
Bolnica u Madridu: Real ostao i bez prvog golmana, ne nazire se kraj kalvariji s ozljedama...
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

"Kraljevski klub" bori se za dva trofeja, ali usporavaju ga brojne ozljede! Čelnici kluba pitaju se je li problem možda u travnjaku renoviranog Realovog stadiona?

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Rodrygo, Eder Militao, Alvaro Carreras, Dani Ceballos, David Alaba. To je popis igrača Real Madrida koji su propustili prvu utakmicu protiv Manchester Cityja, a za uzvratnu utakmicu se ozlijedio i Ferland Mendy. Nakon utakmice protiv "građana" u Mančesteru, izvan stroja je i Thibaut Courtois

Nastavila se tako praksa iz prethodnih godina i Realovih problema s ozljedama, kojima se ne nazire kraj. U Madridu su čak doveli u pitanje travnjak Santiago Bernabeua i trening centra Valdebebasa, ne bi li pronašli uzrok tolikom broju ozljeda. Nakon što je Xabi Alonso smijenjen, u prvu momčad se vratio kondicijski trener Antonio Pintus na inzistiranje predsjednika Florentina Pereza, ali ni to nije pomoglo sanaciji ozljeda. 

Podsjetimo, renovirani travnjak Realovog doma služi i za održavanje koncerata, NFL utakmica i mnogih raznih događaja, a u klubu se pitaju je li problem u travnjaku. 

Osim navedenih igrača koji su u aktualnom trenutku izvan stroja, kroz ozljede su ove sezone prošli i Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger... Praktički cijeli roster Reala je u jednom trenutku bio "out" ove sezone, što zabrinjava klupske čelnike.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Real rezultatski ne stoji loše - u ligi ima četiri boda manje od vodeće Barcelone, dok ga u Ligi prvaka u četvrtfinalu čeka Bayern. Ipak, s obzirom na broj ozljeda u "kraljevskom klubu", mnogi se pitaju može li ova momčad do trofeja na kraju sezone. 

Komentari 0
VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...

Tottenham je s 3-2 pobijedio Atletico, ali Atletico ide dalje ukupnim rezultatom 7-5. Odlično je odigrala Tudorova momčad i hrabro ispala. Liverpool je pregazio Galatasaray (4-1), a Bayern Atalantu (10-2)
Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'
PO NOVI PODVIG

Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'

Rijeka vjeruje u čudo protiv Strasbourga! Sjećanje na Stuttgart inspirira: "Ne igraju imena već momčad, a mi smo tada imali sjajnu momčad koju je odlično posložio sjajni trener Matjaž Kek"
FOTO Ovo je dres 'vatrenih' za SP 2026. Premijera idući tjedan
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovo je dres 'vatrenih' za SP 2026. Premijera idući tjedan

Specijalizirani portal za dizajn dresova Footy Headlines objavio je prve fotke izrađenih novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije za SP. Radi se o posljednjim garniturama koje će proizvesti Nike, a 'vatreni' bi idući tjedan trebali zaigrati u njima protiv Kolumbije

