Bolnica u Madridu: Real ostao i bez prvog golmana, ne nazire se kraj kalvariji s ozljedama...

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Rodrygo, Eder Militao, Alvaro Carreras, Dani Ceballos, David Alaba. To je popis igrača Real Madrida koji su propustili prvu utakmicu protiv Manchester Cityja, a za uzvratnu utakmicu se ozlijedio i Ferland Mendy. Nakon utakmice protiv "građana" u Mančesteru, izvan stroja je i Thibaut Courtois.

Nastavila se tako praksa iz prethodnih godina i Realovih problema s ozljedama, kojima se ne nazire kraj. U Madridu su čak doveli u pitanje travnjak Santiago Bernabeua i trening centra Valdebebasa, ne bi li pronašli uzrok tolikom broju ozljeda. Nakon što je Xabi Alonso smijenjen, u prvu momčad se vratio kondicijski trener Antonio Pintus na inzistiranje predsjednika Florentina Pereza, ali ni to nije pomoglo sanaciji ozljeda.

Podsjetimo, renovirani travnjak Realovog doma služi i za održavanje koncerata, NFL utakmica i mnogih raznih događaja, a u klubu se pitaju je li problem u travnjaku.

Osim navedenih igrača koji su u aktualnom trenutku izvan stroja, kroz ozljede su ove sezone prošli i Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger... Praktički cijeli roster Reala je u jednom trenutku bio "out" ove sezone, što zabrinjava klupske čelnike.

Real rezultatski ne stoji loše - u ligi ima četiri boda manje od vodeće Barcelone, dok ga u Ligi prvaka u četvrtfinalu čeka Bayern. Ipak, s obzirom na broj ozljeda u "kraljevskom klubu", mnogi se pitaju može li ova momčad do trofeja na kraju sezone.