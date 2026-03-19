Novi šok za Real! Moćni Belgijac propušta utakmice s Bayernom

Real Madrid s dvije pobjede izbacio je Manchester City (5-1 ukupno) iz Lige prvaka i plasirao se u četvrtfinale. Prvu utakmicu obilježio je Federico Valverde s hat-trickom, dok je u drugoj Vinicius zabio dva gola. U obje utakmice se fantastičnim obranama istaknuo i Thibaut Courtois, a onda je stigla vijest koja je šokirala navijače "kraljeva".

Courtois će biti van terena mjesec dana, a možda i više, piše španjolska Marca. Liječnički pregled koji je golman Real Madrida jutros obavio otkrio je ozljedu mišića desnog kvadricepsa. Belgijanac je u uzvratnoj utakmici na Etihadu ostao u svlačionici na poluvremenu te je umjesto njega ušao Andrij Lunjin. U prvom dijelu Courtois nije pokazivao znakove ozljede, ali klub je poslije susreta objavio kako se radi o istegnuću mišića.

Ipak, došle su crne vijesti. Očekivalo se kako će jedan od najboljih golmana svijeta propustiti samo derbi protiv Atletica (nedjelja, 21 sat), ali morat će propustiti i veliki dvoboj protiv Bayerna u Ligi prvaka. Prva utakmica se na Santiago Bernabeuu igra 7. travnja, a teško će Courtois biti spreman i za uzvrat 15. travnja u Njemačkoj. Ovo je jako velik udarac za Real koji se svakako muči s ozljedama. City su prošli bez Mbappéa, Rodryga, Bellinghama i Militaa te treba vidjeti hoće li se netko od njih osposobiti za Bayern.

Bavarci melju sve pred sobom. Atalanti su u dvije utakmice zabili deset golova, a ukupno su na brojci 32 u Ligi prvaka. U Bundesligi "utrpali" su 93 komada u mreže protivnika, a navala im je "ubojita". Harry Kane zabio je deset u Ligi prvaka i čak 30 u prvenstvu, a gdje su još Diaz i Olise. Navijače Reala svakako je hvatala jeza, a sada kada im nema najboljeg golmana, strah je još i veći.