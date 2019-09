'Bolnica' u Realu: Treninzi koji bi mogli biti razlog ozljedama

Brahim Diaz, Ferland Mendy, Marco Asensio, Isco, Luka Modrić, Marcelo to su igrači Reala koji ne bi trebali zaigrati protiv Osasune zbog ozljeda. Kad tome pridodamo da su donedavno bili ozlijeđeni Courtois, Eden Hazard, Rodrygo, James Rodriguez i Luka Jović, dolazimo do pitanja - pa nije li nešto pogrešno u procesu treninga?

Mendy injured. I really do wonder how Madrid has injured players so often. What’s that? This is a video of them working out? Never mind what I said. pic.twitter.com/wDB4CmJeaT