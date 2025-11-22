Obavijesti

Bologna zabila tricu Udineseu i izjednačila se na vrhu Serie A

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Elba Secapix/IPA Sport / ipa-age

Nikola Moro uhvatio je sjajnu formu. Bologna razbila Udinese 3-0 i izjednačila se s Interom na vrhu. Pogledajte tko je još zablistao

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Moro odigrao je čitav susret za Bolognu u 3-0 gostujućoj pobjedi protiv Udinesea u susretu 12. kola talijanskog prvenstva. Sva tri gola postignuta su u drugom poluvremenu, prva dva zabio je Pobega (54, 60), a zadnjeg Bernardeschi (90+4).

Ovom pobjedom Bologna se bodovno izjednačila s Interom i Romom na vrhu ljestvice uoči njihovih nedjeljnih susreta, Inter očekuje gradski derbi protiv Milana, a Romu gostovanje kod Cremonesea. Udinese je 10. sa 15 bodova.

Marko Rog ostao je na klupi Cagliarija u domaćem 3-3 remiju protiv Genoe. Cagliari je 14. sa 11 bodova, a Genoa 18. s osam.

